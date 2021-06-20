Faruk Cıdık güven tazeledi

FATİH BATTAR
Saadet Partisi 7.Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun videolu mesajı yayınladı.
Toplantının Divan Başkanlığı’nı Hüseyin Karagöz yaparken, genel kurula Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Çorum eski Milletvekili Zülfikar Gazi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım ve parti üyeleri katıldı.
Tek aday olarak seçime giren Faruk Cıdık, yeniden Saadet Partisi İl Başkanı seçildi.
Yönetimde ise şu isimler yer aldı; “İbrahim Zorlu, Abdullah Gökgöz, Adem Kayar, Asım Kirişçi, Can Ergün, Levent Çetin, Muhammed Fatih Işık, Muhammed Cemal Damar, Selim Cebeci, Yusuf Delioğlan, Mehmet Durmaz, Eyyüp Ergün, Fikret Merdoğlu, Emrah Öztekin.”
İl Disiplin Kurulu üyeleri; “Baki Ergün, Emin Tortum, İlyas Atılgan, Hüseyin Cavit Damar.”
Büyük Kongre Delegeleri; “Faruk Cıdık, Melehat Yılmaz, Fatih Yıldıran, Hacı Arslan Tök, Mustafa Kütük, Yavuz Katırcı, Halil İbrahim İnoğlu, İbrahim Zorlu.”