‘Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacak çabayı ortaya koymamız lazım’

FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Çorum’da partililerle bir araya geldi.

İl Divan Toplantısı için Çorum’a gelen Emanetoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, AK Parti hükümetinin dış politika ve ekonomi yönetimini eleştirdi.

Türkiye’de 18 yıldır sadece şikayet eden, kınamakla yetinen bir parti olduğunu belirten Emanetoğlu; “Yeni bir kurulmuş parti olmamamıza ve iktidarda olmamamıza rağmen, sorumluluklarımız var. Türkiye’de 18 yıldır sadece şikayet eden, kınamakla yetinen bir parti var. Bu yüzden Yeniden Refah Partimizi ilk seçimlerde iktidara taşıyacak çalışmayı, gayreti, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ı bu ülkenin Cumhurbaşkanı makamına taşıyacak çabayı ortaya koymamız lazım.” dedi

AK Parti’nin 18 yıldır gerçekleri göremediğini ifade eden Emanetoğlu; “18 yıldır bu ülkeyi AK Parti yönetiyor ama Erbakan Hocamızın tabiriyle Erbakan Hocamız ders anlatırken onlar arka bahçede top oynadıkları için bu ülkenin sorunlarını çözmek için gerekli adımları atmıyorlar, atamıyorlar. Başlarına gelen bunca badireye rağmen 18 yıldır hala gerçekleri göremiyorlar.” diye konuştu

‘SADECE KINAYARAK, ELEŞTİREREK NE DIŞ POLİTİKADA SONUÇ ALINABİLİR,

NE DE EKONOMİDE SONUÇ ALINABİLİR’

AK Parti’nin dış politikada sadece kınamakla, eleştirmekle, lanetlemekle yetindiğini kaydeden Emanetoğlu; “Geçtiğimiz günlerde Libya’ya insani yardım taşıyan gemimiz Alman ve Yunan askerleri tarafından durduruldu ve 18 saat arama yapıldı. Buna karşılık Türkiye ne yaptı sadece kınamakla yetindi. Biz de diyoruz ki kınamakla ülke yönetilmez. Kınayarak sonuç alınmaz. Eğer kınayarak, eleştirerek, lanetleyerek sonuç alınsaydı 30 sene önce Ermenistan’ın Azerbaycan işgali son bulurdu. 30 sene boyunca Ermenistan eleştirildi, lanetlendi ama işgal bitmedi. İşgal Dağlık Karabağ’a girilince bitti. Ermeniler Karabağ’dan atıldı. Bu yüzden adım atılması lazım. Sadece kınayarak, eleştirerek ne dış politikada sonuç alınabilir, ne ekonomide sonuç alınabilir.” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’YE GİREN SICAK PARA AKIŞI DURUNCA FAİZ YÜKSETİLDİ’

Ekonomide yapılan yanlışlıklara değinen Emanetoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Cumhurbaşkanı son birkaç yıldır faiz nedendir, enflasyondur diyor. Faize karşı savaş açtı, faizin düşürülmesi lazım dedi, faiz ekonominin belasıdır dedi evet bunların hepsi doğru sözler. Faizler düşürüldü ama ekonomi daha kötüye gitti. Türkiye ekonomisinin büyümesinin tek nedeni dışardan faizle getirilen sıcak paraya dayandırdı. Yüksek faizle Türkiye’ye gelen sıcak para ile ekonomi suni bir şekilde büyütüldü. Faizler düşürülünce Türkiye’ye giren sıcak para akışı durdu. Döviz yükselince yeniden faizler yükseldi. Üretime, istihdama, yüksek teknolojiye dayanmayan, faize, borca dayanan ekonomi anlayışının getirdiği nokta yüksek kurlar, yüksek faizler, yüksek borçlar ve işsizlik. İşte karşı karşıya olduğumuz acı tablo. Bu yüzden ülkemizin ve Müslüman coğrafyanın yaşadığı siyasl ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok çalışmalıyız. Bütün bu olumsuzluklara seyirci kalamayız ve sahada olmalıyız.”