Galerici ve traktörcü esnafına geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu İlçesi’nde şiddetli fırtına sonucu işyerleri hasar gören galerici ve traktörcü esnafını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde Sungurlu’da şiddetli fırtınadan dolayı 12 işyerinin çatısı uçtu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ankara-Samsun karayolu Şehit Orhan Yazdıç Galericiler Sitesinin çatısının uçması sonucu 12 işyeri hasar gördü.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve bazı partililerle birlikte galerici ve traktörcü esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

CHP olarak esnafın yanında olduklarını bildiren Tahtasız, geçmiş olsun dileklerini iletti.