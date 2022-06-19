M.BURAK YALÇIN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarlarında haciz uygulamasını derhal sona erdireceklerini belirterek, “Borçların faizleri silinip sıfırlanacak, ana para ödemesi de en makul ve uzun vadeli şekilde yapılandırılacak. Gardiyan devlet değil, garson devlet anlayışını hakim kılacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Kongresi’ne katıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede partililere hitaben bir konuşma yapan Fatih Erbakan, “Çorum kongresi Allah’ın bizimle beraber olduğunun göstergesidir. Holdinglerimiz olmadan, gazetelerimiz, televizyonlarımız olmadan, hazine yardımı olmadan, iktidar gücü almadan, dış güçlerin desteği olmadan, bazılarına yaptıkları gibi cilalayıp, parlatma operasyonları olmadan imanla, aşkla, azimle yeniden Refah Patimizi bu noktaya taşıdık” diye konuştu.

‘ÜYE SAYISI EN FAZLA ARTAN PARTİYİZ’

Üye sayısı en fazla artan parti olduklarını belirten Erbakan, şunları söyledi: “Geçen ay 15 bin üye yaparak rekor kırdık. Bu ay da kendi rekorumuzu kırdık. Bu ay geçen ay ki rekoru kırdık. Bütün bunlar partimizin en hızlı büyüyen parti olduğumuzun ispatıdır. Hep birlikte 500 bin üye hedefine doğru yürümeye devam ediyoruz. Bizi yok sayan bir kısım medya ve anketler yeniden bize yer vermek zorunda kaldılar. Milletimize sesleniyorum üzülmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Artık çare var. Yeniden Refah Partisi her geçen gün güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci 40 yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere yoluna devam ediyor.”

‘E-HACİZ UYGULAMASINI DERHAL SONA ERDİRECEĞİZ’

Konuşmasında iktidarı da eleştiren Erbakan, “Türkiye’de iktidar, her gece resmî gazetede yeni bir vergi artışı ya da zam yürürlüğe koyuyor. Vatandaş her sabah yeni zamlarla uyanıyor. Bu kadar zam bir de üstüne dövizdeki artış korkunç bir enflasyona neden oluyor. Böyle olunca vatandaş ödemelerini yapamıyor, bu sefer de karşısına AK Parti iktidarının icadı “e-haciz” uygulaması çıkıyor. Yandaşların ve müteahhitlerin milyarlık vergi borçlarını silen, kamu bankalarından aldıkları yüz milyonlarca dolarlık kredileri erteleyip tahsil etmeyen, Amerikan Cargill’e özel vergi muafiyeti çıkaran iktidar vatandaşı, öğrencileri, prim ve vergi borcunu yapılandırdığı halde ödeyemeyen küçük esnafı, işletmeleri e-hacizlerle nefes alamaz hale getirdi. Bizim İktidarımızda, işletmeleri, küçük esnafı, vatandaşımızı batıran, yokluğa mahkûm eden, bu gayri insanı e-haciz uygulamasını derhal sona erdireceğiz. Kimsenin bankadaki parasına, kendisinin ve ailesinin rızkına e-hacizle el konulmayacak, bloke edilmeyecek. Borçların faizleri silinip sıfırlanacak, ana para ödemesi de en makul ve uzun vadeli şekilde yapılandırılacak. Biz gardiyan devlet değil, garson devlet anlayışını hakim kılacağız” şeklinde konuştu.

‘MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ’

‘İktidarın adaletsiz uygulamaları sadece ekonomi alanında değil’ diyen Erbakan, mülakat sisteminin haksızlığa ve adaletsizliğe neden olduğunu vurgulayarak, iktidarlarında mülakat uygulamasına sona verileceğini kaydetti.

‘ZAM VE VERGİ ARTIŞI YOK’

Erbakan, iktidara geldiklerinde zam, vergi artışı yaşanmayacağını, vatandaşın banka borçlarının faizlerini silip, anaparayı da uzun vadeyle yapılandıracaklarını da ifade ederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: İktidarımızda borçlanma yok, faiz yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok, haksız vergiler yok, kamu mallarını satıp yok etmek yok, kemer sıkma yok, acı reçete yok, imtiyazlılara ve faize kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak yok, çifte standart ve torpil yok.

‘MEMURA, EMEKLİYE, İŞÇİYE YÜZDE 100 ZAM’

Peki ne var? Paylaşımda adalet, yönetimde adalet var. Milli kaynak paketleri var, önce millet anlayışı var. Memura-emekliye-işçiye %100 maaş zammı var. Çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var, en yüksek taban fiyatları var. 81 ilimize 681 ‘Refah Projesi’ var. Üretim var, istihdam var, ihracat var. EYT’lilere emeklilik hakkı var, atanamayan öğretmenlere atama var. Gardiyan devlet değil, “garson devlet” anlayışı var. Sadece imtiyazlılara, sadece iktidara yakın olanlara değil, herkese refah var. Bolluk var, bereket var.”

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022, 02:20