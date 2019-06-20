‘Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayan yol biran önce bitirilmeli’

Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Faruk Cıdık, Gazi Caddesi üzerinde ki esnafın otopark sorunu ve İmam Hatip Lisesi bahçesinden geçmesi planlanan yol ile alakalı yazılı bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır uygulanan park yasağı neticesinde vatandaşların caddede park cezasına maruz kalarak adeta caddeye uğramaya korkar hale geldiğini ifade eden SP İl Başkanı Faruk Cıdık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği üzere daha önceki yıllarda birkaç kez Gazi Caddesi üzerinde ücretli otopark uygulaması denenmiş lakin başarılı olunamamış ve bu yanlış uygulamadan vazgeçilerek Çorum Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda 30 Kasım 2016 tarihli ve 2016/06 sayılı İl Trafik Komisyonu toplantısında yapılan görüşmede; “İnönü Caddesinin Anitta Otel Kavşağından Gazi Caddesinin Stadyum Kavşağına kadar olan kesimin her iki yönünde her gün 08.00-20.00 saatleri arasında park yasağı getirilmiştir.”

? Şehrimizin en işlek ve güzide iki caddesi aynı zamanda şehrin ticaret ve alışverişinin de merkezi konumundadır. Yaklaşık üç senedir uygulanan park yasağı neticesinde, vatandaşımız caddede park cezasına maruz kalarak adeta caddeye uğramaya korkar hale gelmiştir. Cadde esnafı bu durumdan oldukça şikâyetçi olmasına rağmen yetkililer tarafından maalesef çözüm önerisi sunulmamaktadır. Caddede yüksek giderlerle kıt kanaat ayakta kalmaya çalışan esnafa bir de müşteriden yana darbe vurmak, caddeyi ve esnafı bitirmekten başka bir şey değildir. Her geçen gün bir esnaf kepenk indirmekte, cadde dükkân tabelaları onlarca kiralık iş yeri yazılarıyla dolmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda kiralık iş yeri yazısından ziyade boş dükkân bulmak imkânsızken bugün adeta cadde boş kalmaya sürüklenmektedir.

Bu şekilde cadde esnafı mağdur edilerek hem ülke ekonomisi hem de şehrimizin ekonomisine zarar verildiği gözle görülür bir gerçektir. Yetkililerimiz bu sorunun paydaşlarıyla oturmalı ve bu konunun çözümü için ortak aklı ortaya çıkarmalıdır. Şehrimizde ki artan araç sayısına oranla artmayan otoparklarımız ve otoparklarımızın fiyatlarının olması gerekenin üzerinde olması da bu problemi bir kat daha artırmaktadır.

İş yapacağız derken değerlerimize de zarar vermemeliyiz. Gazi Caddesini Fatih Caddesine bağlayan yol bir an önce bitirilmelidir. Lakin daha önceleri birkaç kez daha farklı mecralarda bu konuda dile getirilen bir konuya da dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

1953 yılından beri Çorum'da din eğitimi alanında hizmet veren, ilimize ve ülkemize binlerce din görevlisi, müftü, vali, kaymakam, siyasetçi, eğitimci ve ilim adamı yetiştiren Çorum İmam Hatip Okulu'nun yerine darbe vurulmasına mezunlarından alın da yapımına ziynetini veren kadınlara, ambarından buğdayını veren vefakâr halkına kadar hiç kimse razı olmaz. Çorum'da ve bölgesinde bir marka haline gelmiş olan İmam Hatip Okulu'nun ortasından yol geçirilmesi bir zaruret değildir.

İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları ile yaptığımız görüşmeler de bu konunun mutlaka halledilmesi gerektiğini dile getirmişler ve bu konuyu kamuoyunda dile getirmemizi bizden istemişlerdir. Aslında kimse yola karşı değil. Yolun cami ile okul binası arasından geçmesi yerine cami şadırvanını ve tedrisat binasını da alarak kavşağa ulaşmasına kimsenin itirazı yoktur. Veyahut Kamu vicdanını dikkate alarak ve değerlerimiz de korunarak buraya yeniden bir planlama yapmak bizce daha doğru olur. Şehrimizin sorunlarının adil bir şekilde çözüleceği güne kadar Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak gündemimizde bulunduracağız. Toplumumuzun sıkıntılarını her zaman dile getiren Saadet Partisi kadroları olarak bu konuda da gerekli çalışmaları yapmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.” (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)