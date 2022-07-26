Gelecek Partisi Çorum’un nabzını tuttu

Gelecek Partisi Genel Merkez yöneticileri Çorum’da bir dizi ziyaretlerle bulundular.

Geçtiğimiz Pazar günü Çorum’a gelen Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkün Ün, Tarım Politikaları Başkanı Ali Akmaz, Yolsuzlukla Mücadele Komisyon Başkan Yardımcısı Abdullah Güzedülger, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Berrin Sevimli ve Kurucular Kurulu üyesi ve Çorum Koordinatörü Avni Erdemir, kentte 2 gün boyunca çeşitli ziyaret ve toplantılara katıldılar.

Ziyaretlerde heyete Kurucular Kurulu üyesi ve Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı Barış Coşgunsu ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ile parti yöneticileri de eşlik etti.

İlk olarak Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ı ziyaret eden heyet, burada çiftçilerin sorunlarını yetkili ağızlardan dinledikten sonra Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun’u ziyaret ettiler.

Daha sonra kalan vakitlerinde Destan Tarım Ürünleri Sahibi Eyüp Dalar ve Hasat Dünyası Sahibi Arslan Taş’ı ziyaret eden parti kurmayları ticaret erbaplarının içinde bulunduğu son durum hakkında bilgi aldılar.

Ardından Sobacılar Arastası’nda esnaf ziyaretinde de bulunan heyet, esnafın beklenti ve taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm önerilerini ve parti politikalarını anlattılar.

Son olarak parti binasında değerlendirme toplantısına katılan parti kurmayları, Çorum’da edindikleri izlenimleri paylaşarak, sorunları Genel Merkeze ileteceklerini ve Çorum halkının taleplerinin takipçisi olacaklarının sözünü verdiler.