Gelecek Partisi maske dağıttı

Gelecek Partisi Çorum İl Teşkilatı esnaflara maske dağıttı.

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, maske dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Küresel Covid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında Gelecek Partisi Çorum İl Teşkilatları olarak Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ileterek partimizin göndermiş olduğu maskelerin dağıtımı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin mümkün mertebe evde kalarak kendilerini virüsten korumaları ve bu şekilde genel sağlığın korunmasına katkı sunmaları elzemdir. Bu nedenle özellikle uyulması gereken 14 kurala özellikle riayet edilmesini rica ediyoruz. Çorumlu hemşehrilerimizi küresel salgına karşı korumak adına Gelecek Partisi Çorum İl Teşkilatları olarak gücümüzün yettiğince her alanda çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)