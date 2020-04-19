Gelecek Partisi'nin yönetimi belli oldu

Av. Gökhan Külcü'nün İl Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin İl Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

30 kişiden oluşan yönetimde şu isimler yer aldı; "Gökhan Külcü, Mahmut Öztemiz, Musa Arif Erkan, Adem Candan, Faruk Ildırar, Latif Akgül, Yusuf Marım, Mustafa Özbolat, Erkan Hasipek, Gökhan Cihanoğlu, İsmail Barış Coşgunsu, Yusuf Akbay, Adem Ölçer, Selma Bayraktar, Melek Karameşe, İdris Dağlamaz, Serdar Bezgin, Halil Kurt, Hasan Kabadayı, Fuat Tozdemir, Çağdaş Can, Mehmet Koldaş, Fatih Bekdamar, Ali Hasdemir, Samet Değirmenci, Fatih Softa, Tayfun Öztürk, Recep Tayyip Eyyüpoğlu, Kazım Yağlı, Tuğba Sağlam."

DİSİPLİN KURULU:

Mustafa Bekiroğlu, Osman Türker, Hilal Karadayı, Özen Özkuyumcu, Burak Cerit.

ETİK KURULU:

Mustafa Bezgin, Harun Can, Osman Tavlı, Erol Ak, Arif Duran.

İL BAŞKANLIK KURULU:

Gökhan Külcü (İl Başkanı), Mahmut Öztemiz (Siyasi İşler Başkanı), Halil Kurt (Teşkilat Başkanı), İsmail Barış Coşgunsu (Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı), Adem Candan (İdari ve Mali İşler Başkanı), Çağdaş Can (İl Sekreteri), Adem Ölçer (Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı), Gökhan Cihanoğlu (Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı), Selma Bayraktar (Sosyal Politikalar Başkanı), Faruk Ildırar (İletişim Başkanı), Musa Arif Erkan (İnsan Hakları Başkanı), Samet Değirmenci (Parti İçi Eğitim Başkanı), Melek Karameşe (Dış İlişkiler Başkanı), Tayfun Öztürk (Araştırma Geliştirme ve Bilişim Başkanı), Tuğçe Sağlam (Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı) (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 19:06