Gelecek Partisi’nde görev değişimi

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Levent Batman’ın yerine Gençlik Kolları Başkanı Burak Külcü getirildi. Gençlik Kolları Başkanı ise Hüseyin Fışkın oldu.

Yeni Merkez İlçe Başkanı Burak Külcü ve Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fışkın’a ‘Yetki Belgeleri’ni’ İl Başkanı Gökhan Külcü verdi.

Görev değişimi ile ilgili parti binasında bir basın açıklaması yapan Gökhan Külcü; “Partiler insanların çabalarıyla faaliyet gösteren kurumlardır. Yeni kurulan partilerde gönüllülük esasıyla çalışılıyor. Bazı arkadaşlarımız bu işe gönül koydular, çalıştılar biz de bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Merkez İlçe Başkanlığı’nda boşalan göreve Gençlik Kolları Başkanımız Burak Külcü’yü, Gençlik Kolları’ndan boşalan göreve ise Hüseyin Fışkın kardeşimizi atadık. Gelecek Partisi Çorum’da faaliyetlerine hız kesmeden devam edecektir.” şeklinde konuştu