Gelecek Partisi’nden 3 atama

Gelecek Partisi İl Başkanlığı Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek Partisi teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Kale, Akkent Mahallesi ve Konaklı Köyü’ne atama yaptı.

Yapılan açıklamada Kale Mahallesi Başkanlığı’na Kadir Tiryaki, Akkent Mahallesi Başkanlığı’na Abdüldesettar Uyar, Konaklı Köyü Temsilciliğine ise Süleyman Cıbır’ın atandığı belirtildi.

Parti merkezinde gerçekleşen atama programında Gelecek Partisi İl Koordinatörü Rumi Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, Teşkilat Başkanı Mustafa Akdağ, Merkez İlçe Siyasi İşler Başkanı Mustafa Yiğiter ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Külcü de hazır bulundu.

Atanan temsilcilere belgelerini İl Koordinatörü Rumi Bekiroğlu ile Merkez İlçe Başkanı Levent Batman teslim etti.

Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, göreve atanan mahalle başkanlarına ve köy temsilcisine hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Parti teşkilatlanmaları, atamalar, mahalle ve köy teşkilatlanma çalışmalarında büyük bir ivme kat ettiklerini ve tüm Çorumlulara ulaşarak dertleriyle hemhal olacaklarını da ifade eden Batman, teşkilat üyeleri ile parti misyonlarını ve vizyonlarını el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik içerisinde ilmek ilmek, nakış nakış, motif motif gönüllere dokuyacaklarını, Gelecek Partisi’nin gitmediği mahalle ve köy kalmayacağını, milletin teveccühü ile birlikte teşkilatma çalışmalarına hız vererek gönüllere gireceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)