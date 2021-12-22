Gelecek Partisi’nin 2. yıl kutlamasına Çorum’dan katılım

Gelecek Partisi, 2. kuruluş yıldönümünü İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 15 bin kişinin üzerinde bir katılımla kutladı. Çorum Teşkilatı da yoğun bir katılımla İstanbul’a çıkarma yaptı.

Gelecek Partisi Etik Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu başta olmak üzere İl Başkanı Barış Coşgunsu, Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayrakdar, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve Kadın Kolları üyelerinin katıldığı kutlama oldukça renkli geçti.

Kutlama programında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Feramuz Üstün, Nedim Yamalı ve Selçuk Özdağ ile yakın temas halinde olan Çorum heyetine Çorum Bölge Koordinatörü Avni Erdemir ile Sinop Bölge Koordinatörü Gökhan Külcü de eşlik etti.

Adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlak vurgusunun yapıldığı 2. kuruluş yıl dönümü kutlama programını değerlendiren İl Başkanı Barış Coşgunsu, Gelecek Partisi ailesi olarak gelecek kaygısı içinde onurlu bir hayat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Bu mücadelede ilk günden itibaren yanlarında olan tüm partililere teşekkür eden Coşgunsu, “Bu özel günde yürekten yüreğe beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Meşakkatli ama onurlu, zor ama huzurlu, badireli ama ilkeli ve ahlaklı siyaset yolculuğumuz hedeflerimize ulaşana kadar sürecek” dedi. (Haber Merkezi)