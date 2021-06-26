‘Halkın iktidarını kuracağız’

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin 2. yılında İstanbul’da esnaf ve halkla buluştu. Buluşmaya CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.

Esenyurt İlçe Örgütü Yöneticileri ve il dışından gelen parti yöneticileri hep birlikte esnaf ziyaretleri öncesi kahvaltı programında bir araya geldi.

81 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, partinin gençlik ve kadın kolları gruplar halinde esnafı dinleyerek, 2 yıl önce kazanılan zaferden dolayı tekrar teşekkür ettiler.

CHP heyeti, Esenyurt Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

Buluşmayla ilgili değerlendirme yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “2. İstanbul zaferimizin 2. yıldönümünde Esenyurt ilçemizdeyiz. Önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarıyla hemşerilerimize teşekkür edip, taleplerini dinledik, sonra muhtarlarımızla buluştuk. 23 Haziran, İBB seçim zaferinin yıldönümü. Pandemiye rağmen durmadan sürdürdüğümüz çalışmalarımıza her gün seçim varmış gibi devam edeceğiz. Mahalle temsilcilerimiz ile programlarımızı yapıp belirlenen bölgelerde esnaf ziyaretlerimizi yaparak Genel Başkanımız, İBB Belediye Başkanımız ve Esenyurt Belediye Başkanımızın selamlarını ileterek projelerimizi anlattık. Tüm halkımıza verdikleri destek için tekrar teşekkür ederiz. İnandık, çok çalıştık, tüm Türkiye hep birlikte başardık. Bütün demokrasi sevdalılarının eline, yüreğine sağlık. Halkın iktidarını el birliği ile kuracağız. Yüzler gülüyor, gözler ışıldıyorsa her şey daha da güzel olacak demektir." dedi.