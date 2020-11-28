Hastane eylemine Ankara'dan destek

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum Eski Devlet Hastanesi'nin açılması için başlatılan nöbete destek verdi.

İyi Parti Çorum İl Teşkilatı tarafından başlatılan hastane önünde nöbet eylmine kayıtsız kalmayan Sunat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastanenin neden açılmadığını sordu.

HASTANENİN MORGLARI DOLDU, HASTALAR İLÇELERE SEVK EDİLİYOR

Şenol Sunat, "2018 yılında Çorum Devlet Hastanesini kapatıp Eğitim ve Araştırma Hastanesini açtınız. Koronavirüs vakaları sonrasında hastanenin servisleri, kapasitesi, morgları dahi dolmuştur. Mevcut ve yeni hastalar ilçe hastanelerine nakledilmektedir" dedi.

Şenol Sunat açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı yakın zaman önce talimat vermiş olmasına rağmen kent merkezinde bulunan tam teçhizatlı ve donanımlı eski devlet hastanesi neden açılmamaktadır?"

ÖLMEMEK İÇİN EYLEM YAPILMASI SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR MU?

Çorumluların sağlığının bir önemi, insan hayatının bir değeri yok mudur? Çorum’da insanların ölmemek için hastane önünde eylem yapması sizi rahatsız etmiyor mu? Sizi etmese de bu durum bizleri ziyadesiyle rahatsız etmektedir. İYİ Parti olarak konunun takipçisiyiz!"