'Hastane ihalesi ne zaman yapılacak?'

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe'yi ziyaret ederek, mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kapatılan eski Devlet Hastanesi'nin bir an önce hizmete açılmasını beklediklerini belirterek; "Halkımız bu hastanenin ne zaman açılacağını soruyor. Hastanenin 2021 yılı içerisinde açılacağı bildirilmişti ancak Şubat ayının sonuna gelmemize rağmen henüz ihalesi bile yapılmadı." diye konuştu.

Eski Devlet Hastanesi'nin açılmasının Çorum için hayati önem taşıdığının altını çizen Tahtasız, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe'yi ziyaret ederek mahallenin ve halkın sorunları, talepleri hakkında bilgi aldı.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bahçelievler Mahallesi'nin bazı bölgelerinde inceleme yapan Tahtasız, sorunları yerinde tespit etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi'nin Çimento Fabrikası arazisi ile ilgili önümüzdeki günlerde yapacağı imar düzenlemesinden Bahçelievler Mahallesi'nin ihtiyaç duyulan bölgelerinin de yararlanmasını isteyen Tahtasız, imar düzenlemesi ve kentsel dönüşümün Nadık'tan İçeridere bağlarına kadar olan tüm bölgeleri kapsamasını ve halkın bu konudaki mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Tahtasız, "Nadık semti kentsel dönüşüm bekliyor. Çimento Fabrikası arazisi imara açılırken Nadık bölgesinden başlanıp Belediye Taşocağı yukarısı, Hoyhoy tepeler, Çoraklık ve İçeridere bağlarına kadar olan tüm kısımları içerisine alacak şekilde düzenleme yapılmalıdır." dedi.

Bahçelievler'in birçok bölgesinde internetin çekmediğini dile getiren Tahtasız, "Nadık, Sülüklü, Çoraklık, İpekli Bağlar, Bahar Sokaklar ve Bahabey Caddesi'nin son kısımları internet hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu bölgenin internet altyapısı güçlendirilmelidir. Öğrencilerimizin derslerini internet ortamından takip ettiği ve her türlü iş ve işlemlerimizi internet teknolojisiyle yaptığımız böyle bir dönemde internet altyapısı güçlü olmalıdır." diye konuştu.

Tahtasız ayrıca Belediye Blokları bölgesi Barışköy civarında altyapı sorunlarından dolayı her yağmur yağdığında yağmur sularının birikmesinden dolayı halkın zor durumda kaldığını bildirerek, sorunun belediye tarafından çözülmesini talep etti.

Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 17:47