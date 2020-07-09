‘Havaalanı vazgeçilmezimiz, demiryolu önceliğimiz’

Umut Radyo’da önceki gün yayınlanan ‘Beyaz Mikrofon’ programına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu konuk oldu. Kavuncu’nun gündeme dair açıklamalar yaptığı program ilgi ile dinledi.

Yapılan açıklamaya göre, ilk olarak pandemi günlerini değerlendiren Milletvekili Kavuncu, sürecin tüm dünyayı etkilediğine dikkat çekerek, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz bize yeteriz‘ kampanyası çerçevesinde adeta bir seferberlik içerisinde iyi bir sınav verildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanları ve Vefa gruplarının özverili çalışmaları ile insanların bu süreçten en az etkilendiğini söyleyen Kavuncu, sürecin hala devam ettiğini, insanların aşı bulunana kadar maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti

ZULMEN İDAM EDİLENLERLE İLGİLİ BENZER ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın, Adnan Menderes ve arkadaşlarına iade-i itibar yasasının oybirliği ile kabul edildiğini hatırlatması üzerene Milletvekili Kavuncu, kendisinin TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon üyesi olduğunu belirterek, zulmen idam edilen kişilerle ilgili buna benzer çalışmaların devam ettiğini söyledi.

DOKAP’LA ÇORUM BÖLGENİN YILDIZI HALİNE DÖNÜŞECEK

Canlı yayına Doğu Karadeniz Projesi DOKAP tanıtım toplantısından geldiğini belirten Kavuncu, Çorum’un DOKAP kapsamına alınması ile devlet imkanlarından en üst düzeyde yararlanacağını söyledi.

Kavuncu, “DOKAP’ la 8 bin yıllık kadim bir tarihe sahip olan Çorum, turizmden tarıma ve sanayiye birçok önemli yatırımlardan yararlanacaktır. Ciddi yatırımların yapılacağı en büyük projelerden birisi. Çorum’un bu alanlarda bölgede fark oluşturacak çok ciddi projeleri var. İlimiz bölgenin yıldızı olmayı hak ediyor.” dedi

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KIRKDİLİM TÜNELİNDE IŞIK GÖRÜNECEK

Çorum’da Cumhuriyet tarihinden 2002 ‘ye kadar 58 km. bölünmüş yol varken, 18 yılda 274 km. daha yol yapıldığını belirten Milletvekili Kavuncu, “2023’e kadar 123 km. daha yapacağız. Böylelikle toplam yol 397 km. olacak. Yani 8 kat daha yol yapmış olacağız. Yol medeniyettir. İlçelerimizde ve Kırkdilim Tünelleri’nde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üç tünelden birinde ışık görünecek.” dedi.

SAĞLIK KAMPÜSÜ İLE ÜNİVERSİTEMİZ DAHA DA İLERİYE GİDECEK

Kavuncu, Hitit Üniversitesi’nin Çorum’a geç açıldığına dikkat çekerek, ‘Buna rağmen bizimle birlikte açılan üniversitelerden çok öndeyiz. Artık konuştuğumuz bir kampus sorunumuz yok. Özellikle 450 dönümlük Sağlık Kampüsü ile üniversitemiz çok daha ileriye gidecektir. Rektörümüz, Valimiz, vekillerimiz, belediye başkanımız ve tüm siyasi erkle topyekün üniversitemiz için çalışıyoruz.” dedi.

YURT SORUNU OLMAYAN İLK 10 İLDEN BİRİYİZ

Çorumda öğrencilerin barınma sorununun olmadığına dikkat çeken AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “AK Parti’den önce Türkiye’de toplam Kredi Yurtlar Kurumunda yatak sayısı 220 bin civarındaydı. Şu anda 700 binin üzerinde. Çorum’da 1 tane bin kişilik yurt vardı. Bugün 9 tane yurdumuz var. Şu anda 6 bin kişi yatak kapasiteli yurdumuz bulunuyor. İlimizde 5 yıldızlı otel konforunda olan yurtlarımızla yatak sorunu bulunmamaktadır. Barınma sorunu olmayan ilk 10 ilden bir tanesiyiz.” dedi.

ESKİ HASTANE BİNAMIZ YENİDEN AÇILACAK

“Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi adeta bir bölge hastanesi gibi hizmet veriyor.” diyen Kavuncu, yeni bölümlerle hastanenin hizmetlerini artırarak sürdüreceğine dikkat çekerek şöyle konuştu; “Eski Devlet Hastanesi binamızla ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Sağlık Bakanına verdiği talimatla en kısa sürede yapılacak. Ve tadilat onarım güçlendirme çalışmaları sonrası burası yeniden hizmete açılacak.”

HAVAALANI VAZGEÇİLMEZİMİZ, DEMİRYOLU ÖNCELİĞİMİZ

Çorum’un bir sanayi kenti olduğunu belirten Milletvekili Kavuncu, “Çorumlu hemşerilerimiz hizmetin en güzeline layıktır. Bölgesinin parlayan yıldızı, gelişen, kalkınan büyük Çorum için, müstakil havaalanı ve hızlı tren hattı başta gelmektedir. Havaalanı vazgeçilmezimiz, Demiryolu önceliğimiz. Bizler ilimizin sanayi, sulu tarım, turizm, eğitim, sağlık, altyapı yatırımları için her şart ve ortamda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 14:58