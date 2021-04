‘HDP bizim ortağımız değil’

HURŞİT BOZKURT

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun açıklamalarına cevap verdi. Özsaçmacı, HDP’nin Millet İttifakı bileşenleri içerisinde bulunmadığını, HDP’yi siyasetin meşru bir aktörü olarak görmediklerini söyledi.

Milletvekili Kavuncu’nun İYİ Parti’yi HDP’nin ittifak ortağı gibi olarak tanımladığını, bunun da yanlış olduğunu dile getiren Özsaçmacı, hükümetin Ermeni meselesine karşı yaptığı eski açıklamalardan örnekler sundu.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “İYİ Parti olarak, Türk devletinin ve milletinin menfaatleri doğrultusunda, her zaman, her şartta ve her oturumda devletin ve milletimizin yanında yer alarak, hem genelde hem de yerelde açıklamalarımız ve değerlendirmelerimiz mevcuttur. Hal böyle iken yerel siyasi aktörlerin arafta kalmış açıklamalarına da cevap vermek durumdayız. Yurt içi ve yurt dışından yapılan soykırım yalanı açıklamalarına karşı açıklamalarında ülkenin ve milletin aleyhinde tertiplenen her türlü tezgâhın içerisinde olan terör destekçisi HDP’yi siyasetin meşru bir aktörü olarak görmüyoruz. Sayın Kavuncu’nun bizi ittifak ortağı olarak tanımlaması yanlıştır, yalandır. Seçimler zamanında yapılan Millet İttifakının seçim işbirliği birleşenleri CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti olarak gerçekleşmiştir.

Sayın Kavuncu söz konusu açıklamasında yapmaya çalıştığı algı açıklamasının bütünlüğünü de bozmuştur. Türk tarihine adından dolayı ilgisizsiniz anlıyorum lakin 19 yıllık sizin yakın tarihinizden birkaç örnek vererek başlamak isterim.

Ülkenin bu noktaya nasıl geldiği konusunda yakın geçmişimizi de hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyim: 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Ermenilerden özür dileme kampanyasına 30 bin 893 kişi ‘özür diliyorum’ kampanyası için yazılan bu metne imza attı. 2012 yılında AK Parti'nin kurucu kadrosundan İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, 1915'te yapılan tehciri trajik bir soy sürgün olarak nitelendirerek özür diledi. 2014 yılında Sayın Erdoğan açıklamasında, ‘20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz’ dedi.

Sayın Erdoğan ayrıca 1915 olaylarını ‘gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadise’ olarak niteledi. 2015 yılında AK Parti Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ‘Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, yani Ermeni katliamı olarak bahsediliyor bu da Türkiye’nin bir ayıbı ama bizler yaşamadık sizler yaşamadınız, yapanlar yanlış yapmışlar tabi ki özür dilenmesi lazım, ben de özür diliyorum’ ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaları daha da çoğaltabiliriz ama bugün bunun sırası değildi ta ki AK Parti Çorum Milletvekilinin partimizi ve beni aynı cümle içerisinde geçirmesi neticesinde kısa açıklama yapma gereği duymamdır.

Yukarıda belirtmiş olduğum ifadeler ülkemizi yöneten kadroların kendi ifadeleridir. Gelmiş olduğumuz son noktada milli donanımdan yoksun dış politika konusunda yetersiz, Türk tarihinden bir haber siyasilerin ülkemizi 19 yıldır getirdikleri durumu ortaya koymaktadır. Dolayısı ile bizler Türk devleti kurulurken verdiğimiz kana ve akde sadığız, Lakin günü birlik gayri milli müteahhitlik siyaseti ile ülkemize tarihi hataları yapanlar neye sadık?

Türk milletinin tehcir meselesindeki duruşu, tavrı, kavli ve kararı yüzyıl önceki kararlılığı ne ise aynı şekilde devam etmektedir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Türk devletinin yapacakları muhakkak vardır. Lakin hükümetimiz kınamak ile mevzuyu geçiştirmemelidir. Her lafın başında eski Türkiye diye başlarken bugün eski Türkiye dediğiniz o günlerde Amerikan üstlerini kapatabilen bir Türkiye vardı. Bugün o günden daha güçlüyüz. Muhalefeti samimiyet ile sınamaya kalkacağınıza alın size en samimiyet ölçünüz. Bizler devletimizin ne pahasına olursa olsun yanında ve destekçisiyiz. Tekrar etmekte fayda görmekteyim; Ermeni tehciri, bir soykırım değil, Türk milletinin ‘varlık iddiasının’ tarihî ve mecburi bir hamlesidir.”

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 19:23