EROL TAŞKAN

CHP Milletvekili Gürsen Tekin’in HDP’ye Bakanlık verilmesi yönündeki açıklamanın yankıları sürerken, CHP eski İl Başkanı Gürsel Yıldırım’dan da HDP çıkışı geldi. Gürsel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “HDP seçmeninin desteklemediği aday Cumhurbaşkanı seçilemez.” dedi.

‘KİMSE KÜRT SEÇMENİ YOK SAYAMAZ’

Çok sayıda eleştiri yorumu alan Gürsel Yıldırım ikinci paylaşımında da tarihin kendisini tekrar göreve davet ettiğini ifade ederek, milletvekili aday adayı olacağı yönünde sinyaller verdi. Kimsenin Kürt kökenli seçmeni yok sayamayacağının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi, “Tarih bizi tekrar göreve davet ediyor. Bay başkan, ben 1987 yılında rahmetli Erdal İnönü ile üniversite öğrencisi iken siyasete başladım. 1996 yılında Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, sonra il sekreteri, 2001 yılında Merkez İlçe Başkanı, 2003-2007-2016 yılında İl Başkanı, son seçimlerde milletvekili adayı olarak partime hizmet verdim. Ömrüm yeterse devam edeceğim. Hiç kimse Kürt kökenli seçmeni yok sayamaz. Haddini bil.”

Öte yandan telefonla görüşlerini aldığımız Gürsel Yıldırım, kendisinin HDP’yi değil, HDP seçmenini işaret ettiğini, Kürt kökenli seçmenlerin oyunu alan hangi aday olursa onun kazanacağına inandığını dile getirdi. CHP’nin kendi adayıyla seçime girmesi gerektiğine inandığını aktaran Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu zaman kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Yıldırım, açıklamasında, “Kim Kürt kökenli seçmenin oylarına sahip çıkarsa o kazanır. Ülkemizde demokrasi varsa, Kürt kökenli seçmenlerin de dışlanmaması gerektiğine inanıyorum. Ben açıklamalarımda HDP seçmeni diyorum, HDP demiyorum, HDP’yi kastetmiyorum.” diye konuştu.