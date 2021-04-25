‘HDP’nin hadsiz açıklamasına sessiz kalmayın’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, HDP’nin sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili hadsiz açıklamasına tepki göstererek, CHP ve İYİ Partili siyasileri buna tepki göstermeye çağırdı.

Millet olarak hepimizin ortak sevdasının “vatan sevgisi” olduğunu vurgulayarak açıklamasına başlayan Erol Kavuncu, “Bu sevgi her türlü münakaşanın, her türlü ideolojinin, her türlü rekabetin üzerinde gördüğümüz mukaddes değerimizdir. Günlük çekişme, siyasi çıkarların, gündelik siyaset dilinin malzemesi olmayacak kadar aziz, mübarek ve kutsaldır. Vatanımız ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp bir araya gelebiliyor olmamız elzemdir. Hepimizin aynı gemide olduğumuz gerçeğinden hareketle, milli meselelerde bir araya gelip, birlikte hareket etme ve ortak tavır alma gayreti içerisinde olmak öncelikle kadirşinas Çorum halkına karşı hepimizin boynunun borcudur. Ayrıca her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu ülkede şehitlerin emanetine sahip çıkmak, milletçe hepimizin öncelikli sorumluluğumuzdur” dedi.

Açıklamasında CHP ve İYİ Partili siyasilere de bir çağrıda bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, “Vatanına, milletine ve bayrağına sıkı sıkıya bağlı, kadirşinas hemşerilerimizin oylarıyla milletin vekili olarak seçilen Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köseyi, CHP’nin, İYİ Parti’nin il yöneticilerini, ittifak ortakları, siyasetin kara lekesi HDP'nin yayınladığı bildiride; " ... Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." hadsiz ifade, itham ve ihanetlerine karşı, her vatansever gibi vakit geçirilmeden, sessiz kalmamaya, her platformda, gerekli ve yeterli tepkiyi vermeye davet ediyoruz. “Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır.” sözünü yaşayarak tüm dünyaya gösteren milletimizin, bu günde aynı istikamette hareket edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu topraklarda her şey affedilebilir ama vatana yapılan ihanet asla affedilmez” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 18:30