‘Her türlü şiddete karşı mücadelemiz devam edecek’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İYİ Parti Grup Başkanlığının, şiddet olaylarının altında yatan nedenlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasına dair teklifi üzerine konuştu.

TBMM kürsüsünde AK Parti Grubu adına konuşan Milletvekili Kavuncu, “Hiç kimseye, kadına, erkeğe, yaşlıya, çocuğa, canlıya, cansıza şiddet uygulanmasın. Ama şiddet, zulüm, terör deyince bugün siyonist katil terör devleti İsrail’in, Filistin-Kudüs'te, Mescit-i Aksa'da yaptıkları zulüm, soykırım, cinayetlerini konuşmalıyız. Söz konusu olan şiddet, zulüm, terörse yıllardır yaşlı, kadın, çocuk demeden katleden eli kanlı PKK terörünü, destekçilerini, şiddetini ve zulmünü konuşmalıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devlet millet olarak her türlü şiddete, zulme, haksızlığa karşı mücadelenin, yurt içi ve yurt dışında, gönül ve ümmet coğrafyalarında kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Kavuncu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Her türlü şiddet önlensin, elbette hiç kimseye, hiçbir şeye, canlı-cansız hiçbir varlığa şiddet yapılmasın, şiddet uygulanmasın, zulüm yapılmasın. Bu duygu, bu duruş, bu temenni, asgari düzeyde insani özelliklerini yitirmemiş her insanın arzusu, isteği, talebi olmalıdır. Akıl sahibi herkes bilir ki her türlü şiddetin temelinde, inançsızlık, imani zafiyet ve insani değerlerden yoksunluk yatmaktadır. Zira denir ki kork Allah'tan korkmayandan, utan Allah'tan utanmayandan. Hiç kimseye, kadına, erkeğe, yaşlıya çocuğa, canlıya cansıza şiddet uygulanmasın. Ama şiddet, zulüm, terör deyince bu gün Siyonist katil terör devleti İsrail'in Filistin-Kudüs'te, Mescit-i Aksa'da yaptıkları zulüm, soykırım cinayetlerini konuşmalıyız.

Yine söz konusu olan şiddet, zulüm, terörse yıllardır yaşlı, kadın, çocuk demeden katleden eli kanlı PKK terörünü, destekçilerini, şiddetini ve zulmünü konuşmalıyız.

Yine şiddeti konuşacaksak bugün kendilerini medeni sayan, yıllarca sömürerek zulmettikleri sömürgelerini, kan ve gözyaşı üzerine kurdukları Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılığı, İslamofobi, İslam düşmanlığını konuşmalıyız. Maalesef bu örnekleri çoğaltabiliriz. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak bu sabah Komisyon Başkanımız Hakan Çavuşoğlu başkanlığında yaptığımız toplantıda, Terör Devleti İsrail'in Filistin'de Uyguladığı Zulüm ve Şiddetin Araştırılması Alt Komisyonu kuruldu, çalışmalarına başlayacak.

Yine geçtiğimiz aylarda Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi, İslam Düşmanlığı ile Mücadele Alt Komisyonu kurularak çalışmalara başlandı.

En büyük şiddet kaynağı, eli kanlı terör örgütü PKK ile devlet-millet olarak topyekûn mücadelemiz devam ediyor. Son terörist yok edilinceye kadar da mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde devlet millet olarak her türlü şiddete, zulme, haksızlığa karşı mücadelemiz, gerek yurt içerisinde, gerekse yurt dışında, gönül ve ümmet coğrafyalarında kararlılıkla devam ediyor, devam edecektir.”