‘Hiç durmadan 2023 seçimlerine hazırlanacağız’

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, “2023 seçimleri bizim için çok önemli. Önümüzde 4 yıl var. Hiç durmadan seçimlere hazırlanacağız” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramın 2’nci günü parti merkezinde gerçekleşen programa AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve partililer katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, huzur içerisinde bir bayram kutladıklarını belirterek, "Buna vesile olan Anadolu topraklarını bizlere hediye eden Malazgirt’ten Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dik duran bir lider bir genel başkanımız var. Cumhurbaşkanımızla aynı bayrak altında siyaset yapmak hizmet etmekten onur duyuyoruz. En büyük sermayemiz birliğimiz beraberliğimiz yüce Allah kardeşliğimizi daim etsin" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişme dileğinde bulunarak vefat etmiş yol arkadaşlarına rahmet diledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK Parti sıradan bir parti olmadığını ifade ederek, “Sizlerde sıradan insanlar değilsiniz. Liderimiz de öyle. Bizlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğitçe, mertçe onun çizdiği yolda el ele gönül gönüle vererek büyüyeceğimize gönülden inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da dünyada kan, gözyaşı ve savaşın olduğunu dile getirerek Türkiye’nin huzur ve barış içerisinde bayramını ifa ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nın anlamına değinen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, “Kurban teslimiyettir, samimiyettir. Bayramları Allah’ın emrettiği şekilde geçirmeliyiz. Bayramlar ne tatil, ne eğlence ne de ticaret için değil dayanışma, teslimiyet duygusunu yaşaması içindir” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 9 milyon üye ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Önümüzde 4 yıl süre var. Hiç durmadan 2023 seçimlerine hazırlanacağız. Bizim için önemli olan 2023 seçimleri. Şu ana kadar yapmış olduğumuz seçimlerde tüm bölgelerde 1. parti olduk. 2023’de de bu şekilde çıkmak istiyoruz. Çorum’daki teşkilatlarımız seçim bitmemiş gibi çalışmalarına devam ediyor. AK Parti’nin düsturu da budur.”