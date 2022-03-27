FATİH BATTAR

Gülabibey Mahallesi Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, isim vermeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a gönderme yaparak; “Hiç kimse Çorumlu’nun talep ettiği bir şeye lüks diyemez. Hiç kimse Çorum’da Çorum insanının arzu ve talep ettiği hizmetlere laf söyleyemez. Şunun bilinmesi lazım. Son sözü millet söyler. Millet kimdir? Cumhurdur. Cumhurun başı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun böyle bilinmesi lazım.” diye konuştu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 25 fabrikanın açılışı için Çorum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret ve Sanayi Odası’nda işadamlarıyla biraraya geldiği basına kapalı toplantıda havalimanı gündeme gelmiş. Bakan Varank ise yine Merzifon’u işaret etmişti. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Gülabibey Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuyu bir kez daha gündeme getirerek; “Hiç kimse Çorumlu’nun talep ettiği bir şeye lüks diyemez.” dedi

2023 seçimlerine hazırlık kapsamında mahalle danışma meclisi toplantılarına devam eden AK Parti, Ulukavak ve Buharaevler’den sonra üçüncü danışma meclisi toplantısını Gülabibey mahallesi olarak gerçekleştirdi.

Turgut Özal Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gülabibey mahalle teşkilatı katıldı.

AKAR; SEÇİMLE İLGİLİ HİÇBİR KAYGIMIZ YOK”

Toplantıda konuşan Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar; “Önümüzde çok önemli bir seçim var. İnşallah yine Gülabibey mahallemiz Çorum’da birinci mahalle olarak çıkacağına biz canı gönülden inanıyoruz. Seçimle ilgili hiçbir kaygımız yok. Sandık çalışmalarımızı tamamladık. Her sandıkta en az 3 kişi olarak sandık çalışması yaptık ve bu konuda sandık seminerlerimiz olacak. Teşkilatımızla Çorum’da en yüksek oyu alan parti olarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi

AŞGIN; CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA AYNEN O MIH GİBİ DURACAĞIZ

“Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan vatanı kurtarır” sözünü hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi sakinlerinden AK Parti iktidarına güçlü şekilde destek vermelerini istedi.

Aşgın, “Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir şekilde iktidara devam edecekse, buna yeryüzündeki tüm mazlumların hepsinin ihtiyacı varsa o zaman Gülabibey Mahallesi bizim için mıhtır. Bu anlamda hedefler koymamız lazım. Gülabibey Mahallesi’nde yüzde 84 olan oy oranımızı yüzde 95’lere çıkarma azmini göstermezsek o mıh düşer. Asla gücümüzü hafife almayacağız, Cumhurbaşkanımızın arkasında aynen o mıh gibi duracağız.” dedi.

Salonda bulunan partililerden söz isteyen Başkan Aşgın “Gülabibey Mahallesi olarak sizden bir söz almak istiyorum. Bütün mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında mıh gibi durmaya var mıyız?” diye sordu. Salonu dolduran partililer “Varız” diyerek Başkan Aşgın’a söz verdi.

CEYLAN YİNE IŞIKLARININ SÖNDÜRÜP GİDECEKLER

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise; “Erken seçim istiyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bu arkadaşlar yenilmeye doymadılar. 15 seçimdir sandıklar açıldıktan sonra ışıklar kapatıyorlardı, bu seçimde de milletin gücüyle yine ışıklarını söndürüp gidecekler.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 16:49