‘Hiç kimse MHP’yi kendi menfaatleri için kullanamaz’

EROL TAŞKAN

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, hiç kimsenin MHP’nin adını kendi görüşleri, işleri ve menfaatleri için kullanma gafletine düşmemesi gerektiğini açıkladı.

Cumhur ittifakını sahiplenmesi ve bu konudaki duyarlılığını her fırsatta ifade etmesiyle bilinen Karapıçak, “birilerinin şahsi düşüncelerini, partimizin amblemini ve hasbelkader şereflendirildikleri eski adaylıkları, başkanlıkları veya aday adaylıklarını kullanarak dile getirmeleri kabul edilemez bir davranıştır.” dedi.

MHP’nin ismini kullanarak yerelde açıklama yapma yetkisinin il ve ilçe yöneticilerine ait olduğuna vurgu yapan Agah Karapıçak, “Dönem dönem Çorum yerel basınında, gerek ülke gündemi, gerekse yerel siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin olarak arkasına MHP logosu yerleştirilmiş fotoğraflar konularak; eski aday, eski başkan, eski üye gibi sıfatlarını Milliyetçi Hareket Partisi ile bütünleştirerek açıklamalar yapıldığını müşahede etmekteyiz.” diyerek, bunun iyi niyetle izahının olmadığına işaret etti.

İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Milliyetçi Hareket Partisi adına açıklama yapma, demeç verme ve gündemle ilgili görüş, öneri ya da eleştiride bulunma yetkisi genelde Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey ile Genel Merkez Yöneticilerimize ve yetkilendirilmiş parti sözcülerine aittir. Yerelde ise bu yetki Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, yetkilendirilmiş il ve İlçe yöneticilerine aittir.

ESKİ SIFATLARLA AÇIKLAMA YAPILIYOR

Dönem dönem Çorum yerel basınında, gerek ülke gündemi, gerekse yerel siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin olarak arkasına MHP logosu yerleştirilmiş fotoğraflar konularak; eski aday, eski başkan, eski üye gibi sıfatlarını Milliyetçi Hareket Partisi ile bütünleştirerek açıklamalar yapıldığını müşahede etmekteyiz.

KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞ

Milliyetçi Hareket Partisi olarak şanlı üç hilalimizin uygun olan her yerde kullanılmasından kıvanç duyarız ancak, birilerinin şahsi düşüncelerini, partimizin amblemini ve hasbelkader şereflendirildikleri eski adaylıkları, başkanlıkları veya aday adaylıklarını kullanarak dile getirmeleri kabul edilemez bir davranıştır.

MHP’YE ÜYE OLMAK ŞEREFTİR

MHP ye üye olmak bir şereftir, MHP de aday olmakta bir şereftir. Şahısların kendilerine bahşedilen bu şerefi ömür boyu bir şeref madalyası olarak taşımaları layık oldukları sürece en doğal haklarıdır. Ancak, şahsi çıkarları için bu şerefli sıfatlarını kullanarak beyanat vermeleri, hele bunu MHP nin duruşu gibi yansıtma gayretleri iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

KİMSE MHP VE CUMHUR İTTİFAKI DÜŞMANLARINA PRİM VERMESİN

Buradan açık ve net olarak bir uyarıda bulunuyorum. Kimse MHP yi kendi görüşleri, işleri ve menfaatleri için kullanma gafletine düşmesin. MHP ve Cumhur ittifakı düşmanlarına prim vermesin. Kendilerine teveccüh gösterenlerin şer emellerine alet olmasın.

TEŞKİLAT DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK

Aklı başında olan herkes, MHP ve ülkücü hareketin teşkilat disiplininden taviz vermeyeceğini iyi bilmelidir. Özellikle son dönemde Devletimizin sınırlarımızın dışında yürüttüğü Milli Egemenlik haklarımızı korumaya yönelik mücadelesinde en büyük gücümüzün içerideki birlik ve beraberlik olduğu unutulmamalıdır.

BİRLİĞİMİZİ BOZAN EYLEMLER AFFEDİLMEYECEK

Gündelik çıkar ve hesaplar yaparak gündemde kalmak gibi basit bir gaye için Cumhur İttifakında vücut bulan Milli Birlik ve beraberlik ruhuna zarar verecek söylem ve eylemlerin tarafımızdan affedilmeyeceği bilinmelidir.

GÖREVİMİZİ TİTİZLİKLE YAPIYORUZ

Devlet politikaları ve hükümet icraatlarının ilimizde de amacına uygun olarak yürütülmesi, bunların takip edilerek değerlendirilmesi varsa eksikliklerinin tamamlanması yönünde katkıda bulunmak Parti Teşkilatı olarak bizim görev ve sorumluluklarımız arasındadır. Bunu da titizlikle yaptığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gündelik siyasete ilişkin partimizin görüşlerini merak eden basın mensuplarına da partimizin resmi yayın organlarını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip etmelerini öneririz. Kamuoyuna saygılarımla.”

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 11:34