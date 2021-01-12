‘Hükümet miadını doldurdu’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Korkunun ecele faydası yoktur ve mevcut hükümet miadını doldurmuştur.” dedi.

İktidar partisinin erken genel seçim hazırlığında olduğunun bilindiğini ifade eden Vargeloğlu, “Mevcut hükümetin ülke bekası yerine kendi bekalarını düşünen bir anlayışta olduğunu, bunun için de her yolu mubah sayan bir arayış içinde olduklarını biliyor ve görüyoruz.” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde geçen on gün süre içinde birçok olay yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Amaçları, orta vadede siyasi tezlerine dayalı tartışma alanı oluşturmak, yan ve ara hedefler üzerinden asıl seçim kazanma hedeflerine odaklanmaktır. Bu bağlamda, siyasi partileri ziyaret ederek yeni ittifak arayışlarına girmeleri (MHP, VATAN, HÜDAPAR, SP, DSP), eski Genel Kurmay Başkanı’nın 27 Mayıs ile ilgili söylemi, eski bakanın türban üzerine yaptığı konuşma ve bir gazetecinin konuşmalarını yeni darbe yapma çağrısı gibi ilişkilendirerek kamuoyunda oluşturacakları infialle birlikte yeni bir beka sorunu yaratma gayretini görmekteyiz.

Ötekileştirerek, hedef tahtasına koydukları sendika, meslek birlikleri, Barolar, Tabipler Birliği ile bazı oda, vakıf ve dernekler gibi örgütlü toplumu suçlu ilan eden, popülist söylemlerle, yasalara aykırı tutum ve davranış hamleleriyle bir siyaset tarzı yürüttüklerine tanıklık ediyoruz.

Mevcut hükümetin ülke bekası yerine kendi bekalarını düşünen bir anlayışta olduğunu, bunun için de her yolu mubah sayan bir arayış içinde olduklarını biliyor ve görüyoruz. Cumhurbaşkanının muhalif siyasi partilerinden ayrılan yeni oluşumları çok da etik olmayan tarzda el altında desteklediklerini görmekteyiz. Ayrıca Cumhurbaşkanın, ana muhalefet partisinin muhafazakâr seçmene yaklaşımına verdiği tepki manidardır. Bununla birlikte hükümetin türban üzerinden muhafazakâr seçmeni tekelinde tutmaya çalıştığı görülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’ne tartışmalı usulle rektör atanması, buna bağlı olarak üniversitede baş gösteren öğrenci ve öğretim görevlilerinin eylemlerini, Gezi olaylarına benzeterek, beka sorununu yeniden ısıtarak yeni bir kamuoyu desteğini alma arzuları aşikârdır.

Kısaca değişik kodlarla toplumu daha da gerecek yeni düşman yaratmaları, demokrasilerde eşine rastlamadığımız çok da ahlaki olmayan popülist bir yönetim şeklidir.

Tüm halkımızın, esas sorunlarımızı unutmamaları, sadece yapay dini ve milli söylemlere itibar etmemeleri güncel gündemi değerlendirmelerini arzu ediyoruz.

Mevcut hükümetin ivedilikle suni gündemler ve suni düşmanlar yaratmamalarını, enerjilerini ülkemizin gerçek gündemi olan ülkemizde kapanan işletmelere, işsizliğe, eksik maaş alanlara, hayat pahalılığına çözüm ve politika üretmeye harcamalarını tavsiye ediyoruz.

Unutulmamalı ki; korkunun ecele faydası yoktur ve mevcut hükümet miadını doldurmuştur. DEVA’lı günler yakındır.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 20:16