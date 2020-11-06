Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, iktidar partisi vekillerinin Çorum için hükümetin gözdesi olduğunu dile getirirken, İl Özel İdare bütçesinin her yıl milyonlarca TL azaltıldığını söyledi.

Çorum’un TKDK ve Özel İdare bütçelerine ayrılan ödenek miktarını komşu iller Çankırı, Yozgat ve Amasya ile mukayese eden DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, “Bu şekilde devam edilirse 6-7 yıl sonra Özel İdare’ye ihtiyaç kalmayacak çünkü Özel İdare’nin bütçesi kalmayacaktır. Eğer Çorum'a bu yapılanlar hükümetin gözdesi olmamız sebebi ile yapılıyor ise bizler Çorumlu vatandaşlar olarak hükümetin gözdesi olmak istemiyoruz. Bizler ihtiyaçlar artar iken, giderler artan iken bütçesi azalan değil çözüm üreten, imkanları bollaşan bir Özel İdare’ye sahip olmak istiyoruz.” dedi.

Deva Partisi olarak üretimi, istihdamı, çiftçiyi, girişimciyi destekleyeceklerini vurgulayan Vargeloğlu, “Dert var ise DEVA’sı hazır” dediği açıklamasında şunları kaydetti:

“Çorum ili için TKDK proje hibe miktarları açıklanmıştı. Çorum ilinde yapılan 295 proje başvurusunun sadece 78 adeti kabul edilmiştir. Yani başvuruların sadece yüzde 26'sı kabul edilmiştir ve bu projelerin yüzde 55'i oranında hibe desteği yapılmıştır.

Proje başvurularına yapılan destek miktarı ortalama 230 bin TL ile sınırlı kalmıştır. Mevcut ekonomik koşullarda sadece bir traktör satın alma miktarı kadar yapılan yardım ile girişimcilerinin neyi nasıl üretmesi beklendiğini açıkça anlamış değiliz. Bizler tarım üretim tesisi kurmak için gerekli ve yeterli miktar kadar bir hibenin girişimcilere verilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bizler komşu iller gibi yüzde 45-50'lere varan kabul oranı ve yüzde 65 oranında hibe yapılmasını istiyoruz. Daha çok üretmek daha çok çalışmak isteyen Çorumlu girişimcilere yapılan bu hibenin yetersiz olduğunu ve yine Çorum ilimizin en az komşuları kadar desteklerden faydalanmasını istiyoruz.

759 köyü olan ilimiz için TKDK'da 7 personel var iken, 372 köyü olan Amasya ilinde TKDK'da 9 personel görev yapmaktadır.

İlimizde TKDK'ya yapılan başvurular ortalama 12-18 ay arasında sonuçlanmakta ve başvuru anındaki rakamlar nerede ise iki katına kadar çıkmaktadır. Zaten %55’lik hibe oranı %40’lara kadar düşmektedir. Çorum halkı defalarca dile getirdiğimiz gibi hak ettiğini alamamaktadır.

‘ÇORUM ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR’

Yine Çorum İli Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesinin 100 milyon TL olacağını basından öğrenmiş bulunmaktayız. DEVA Partisi olarak defalarca dile getirdiğimiz gibi Çorum ili yine üvey evlat muamelesi görmeye maalesef devam etmektedir. Nasıl mı? 759 köyü olan Çorum İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 130 milyon TL, 2019 yılı bütçesi 114 milyon TL, 2020 yılı bütçesi 100 milyon TL idi. Şimdi de 2021 yılı için 100 milyon TL bütçe açıklanmıştır. Görülüyor ki 2018'den bugüne bütçe yönünde bir ilerleme kaydedemediğimiz gibi yüzde 25 civarında bir oranda da Çorum il özel idare bütçesi azaltılmıştır.

Aynı dönemlerde yine ve maalesef komşu illerimizde ise Özel İdare bütçeleri ise artmıştır.

371 köyü olan Çankırı İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 48 milyon TL idi. 2019 yılında ise 53 milyon TL'ye yükselmiştir.

372 köyü olan Amasya İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı bütçesi 88 milyon TL idi. 2020 yılında ise 109 milyon TL'ye yükselmiştir.

560 köyü olan Yozgat İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 113 milyon TL idi. 2019 yılında ise 125 milyon TL'ye yükselmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 19:44