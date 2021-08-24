İki kez ertelenmişti, Kılıçdaroğlu geliyor

Çorum ziyareti iki kez ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 26 Ağustos Perşembe günü Çorum’da olacağı belirtildi.

CHP Çorum İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Çorum halkının dertlerini dinlemek, işçinin, işsiz kalanın, emekçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, emeklilikte yaşa takılanların, memurun, sanayi ve ticaret erbabının, kadınların, öğrencilerin, gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını bizzat kendilerinden ve temsilcilerinden dinleyip saptamak amacıyla Çorum’u ziyaret edecek olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çözüm projelerini paylaşacaktır. Program çerçevesinde her kademeden halkımızla birebir görüşmelerde bulunacaktır.

İçinde bulunduğumuz yaşamsal sorunlarımızın çözümü, demokrasi ve hukuk güvenliğimizin sağlanması, barış, kardeşlik ve hakça bir düzene kavuşmamız için Genel Başkanımıza şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak şehrimize hoş geldiniz diyoruz.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 15:27