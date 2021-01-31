‘İktidar için alarm zilleri çalıyor’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, son günlerde iktidar ve muhalefetin en çok seslendirdiği konunun, daha fazla demokrasi ve özgürlük iken, vatandaşın derdinin ekonomi olduğunu söyledi.

İşsizlik ve hayat pahalılığının, seçmenin gündemindeki en hayati sorun olduğunu ifade eden Vargeloğlu, “Genel gidişattan memnuniyet duymayanlar, iktidar için alarm zillerini çaldıracak yükseklikte seyrediyor.” dedi.



“Olmayan hukuk sistemi, bozulan eğitim sistemi, liyakatsiz kadrolaşma ve yönetimin sonucu mevcut kötü ekonomidir.” diyen Vargeloğlu, şu açıklamayı yaptı: “Mevcut yönetim, elde edilen kazanımları yok sayarak, iş yapan insan kaynağını bertaraf edip, kendine inanıp güvenen ve bel bağlayanların emeğini, sermayesini, parasını, güvenini, inançlarını ve değerlerini yiyip tüketmektedir.

Bugün, siyaset koridorunda sıkboğaz edilmiş demokrasi ne yazık ki tehdit altındadır.

‘ŞU ANDA EN BÜYÜK HANDİKAP KORKUDUR’

Milletimiz muhalefet partilerine, mevcut totaliter despot yönetim “bunları siyaseten yaşatmazlar” korkusuyla çekiniyor, yönelemiyorlar. İnanıyoruz ki, bu korku ortadan kalkarsa herkes gönlündeki tarafa yönelecektir.

Geçmiş seçimlerde umut vermeyen, iktidara alternatif olamayan muhalefet partileri için biraz da önyargıyla ”Adam var da vermedik mi?” sorusunun cevabı artık olmalı ve vardır.

Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında görülüyor ki, büyük bir kesiminin iktidar partilerin seçmeninden oluştuğu kararsızların oranı yüzde 20 ile 30 bandı arasındadır. Bu da önümüzdeki erken veya zamanında yapılacak genel seçimler için önemli bir fırsattır. DEVA Partimiz de, halkımızın bu sıkışmışlığında güzel ülkemiz için bir fırsat ve umut olmuştur.

DEVA Partimiz, yadsınamayacak bu denli kararsız seçmen kitlesine, yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, hayat pahalılığı, yasaklar, özgürlük alanlarının daraltılması, eğitim, sağlık, büyüyen güvensizlik, itimatsızlık, liyakatsızlık gibi sorunlara, geniş ve seçkin yönetim kadroları ile çözümler hazırlamaktadır. Onların önüne, korku ve endişelerini yok edecek, umuda kapı aralayacak, hazırlıklar yapmakta ve önerilerini sunmaktadır.

İl Teşkilatı olarak da, partimizin çözüm önerilerini, Çorum halkımız ile paylaşıyor ve umut aşılıyoruz. DEVA Partimiz, yepyeni bir kadrolarıyla, büyük dönüşüm projeleriyle, mevcut siyasi partiler içerisinde en genç, en dürüst, en tutarlı kadrolara sahiptir. DEVA Partisi olarak bizler, halkımız ve çocuklarımızın geleceği için buralardayız, hizmetinizdeyiz. Buyurun ülkemizin geleceğini birlikte inşa edelim.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:20