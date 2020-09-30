‘İktidar kendi yarattığı fukaralığı yönetiyor’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, pandemi dolayısıyla kredi çeken esnafın kredilerini ödeyemediğini ve çözüm beklediğini söyledi.

Yanlış ekonomik politikalarla iktidarın vatandaşları yardıma muhtaç hale getirdiğini ifade eden Özsaçmacı, “Hükümet, Türkiye’yi darboğazdan çıkaracak doğru tedbirleri almak yerine, kendi yarattığı fukaralığı yöneterek bundan siyasi rant elde etmenin derdine düşmüştür.” dedi.

Zamanında ödenmediği için takibe alınan kredilerin bu hafta 184 milyon TL artarak 150,8 milyar TL olduğunu belirten Özsaçmacı, “Pandemi öncesinde kanuni takibe düşme süresi yasal olarak 90 gündü. Ancak yasal düzenleme ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar 180 güne çıkartıldı. Pandemi ilanı ile birlikte işyerlerini kapatan esnaflarımız bu dönemde kredi çekti. Ancak okulların açılmaması nedeniyle birçok sektördeki esnaf en yoğun satış yapması gereken dönemde satış yapamadı.

İş yapamayan esnaflardan şimdi bu kredilerin ödenmesi isteniyor. Ekim ayında ödenemediği için takibe düşen kredilerde artış görülmesi muhtemeldir. Sahada inceleme yaptığımız esnaf ve esnaf odalarımız bu konuda çözüm bekliyor.” diye konuştu.

Türk-İş'in bir önceki aya göre yüzde 2.7 artarak 2 bin 447 TL'ye çıkan açlık sınırının bir yılda yüzde 18.6 artış göstererek asgari ücretin üzerine çıktığını hatırlatan Özsaçmacı, şnları söyledi: “Asgari ücretli vatandaşımız ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken salgın nedeniyle işinden olan milyonlarca insanımızın durumunun ne olacağı belirsizliğini koruyor. İflas etmiş bir bütçenin nasıl doğrulacağı dahi belli değilken 2021 bütçesinde bu sorunların nasıl çözüleceğine dair hiçbir emare yok.

Doğalgaza, elektriğe yapılan zam oranı % 34 iken milletin enflasyon rakamı % 35 olmuştur. İktidar görevi devraldığında 1 ton buğday ile 22 çeyrek altın alınırken, bugün 1 ton buğdaya iki tane çeyrek altını zor alır duruma gelmiştir. Ekonomide adına yeni diyerek ne açıklarsanız açıklayın gelirin sabit giderin sürekli arttığı bir düzen insanımızı üzmektedir.

Yanlış ekonomik politikalarla iktidarın vatandaşları yardıma muhtaç hale getirdi. Emekli, dul, yetim, kıt kanaat geçime mecbur bırakılmış, sabit gelirliler hanelerinde sefaletle baş başa kaldı. İktidar ister kabul etsin ister etmesin, Türk milleti bu iktidarın yanlış uygulamaları nedeniyle fukaralığa mahkum edilmiş, yardıma muhtaç hale getirilmiştir. Sokaklarda yandaşlardan gayri halinden memnun olan bir tek vatandaşa dahi rastlayabilmek mümkün değildir. Hükümet, Türkiye’yi darboğazdan çıkaracak doğru tedbirleri almak yerine, kendi yarattığı fukaralığı yöneterek bundan siyasi rant elde etmenin derdine düşmüştür.”