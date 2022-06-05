‘İktidarımızda Çorum eskisi gibi bir il olacak’

FATİH AKBAŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile milletvekilleri ve parti yöneticileri, aralarında Çorum’un da bulunduğu 51 ilde saha çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Çorum’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da 3 gün süren saha çalışması gerçekleştirdi.

“Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz” temalı çalışma kapsamında köyleri, STK’ları ve esnafları ziyaret eden Ali Mahir Başarır dün CHP parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk konuşmayı yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’un ciddi problemleri olduğunu ifade ederek, Samsun ve Mersin Limanlarını bağlayacak demiryolu, eski hastanenin yeniden açılması, hiç başlanmayan güney kampüsü ve yarısı yapılan Kuzey Kampüsünü hatırlatarak iktidar olduklarında bu sorunları çözeceklerini söyledi.

Tahtasız, asgari ücretle çalışanlar ile emeklilerinde zor durumda olduklarını belirtti.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise üç gündür sahada yaptıkları çalışmada yoksul halkın daha da yoksullaştığını gördüklerini ifade ederek, “Geldiğimiz nokta hiçte iyi bir nokta değil. Asgari ücretliye zam yaptılar zamlarla bunu geri aldılar. Birçok sorunumuz var ama çözülmeyecek sorun yok. İktidara geldiğimizde bunları çözeceğiz”dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da 3 gündür Çorum’da çiftçiyi köylüyü muhtarları dinlediklerini ifade ederek, bu sürede Çorum sokaklarında iktidardan bir tane milletvekili göremediklerini söyledi.

Köyleri gezerken yolları yapılmayan yerler gördüklerini ifade eden Ali Mahir Başarır, “Özel İdare birçok köyün yolunu yapmamış. Yakında, genelde de özelde de iktidar olacağız ve köylerimizin sorunları çözeceğiz. 20 yılda 3 metre demiryolunu yapamayan kampüsü bitiremeyen, havaalanını yapamayan bu iktidara üç değil bir milletvekili dahi çıkartmayın. Bizim iktidarımızda Çorum eskisi gibi yine üreten bir olacak”şeklinde belirtti. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 19:00