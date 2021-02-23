‘İktidarın değişim arefesindeyiz’

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleşen Seçime Hazırlık Toplantısında konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, “Türkiye’de iktidarın değişim arefesindeyiz. Millet bu değişimi arıyor” dedi.

İYİ Parti’yi doğrudan milletin bağrından kopmuş, hakiki, yerli ve milli vatan evlatlarının meydana getirdiği bir siyasal harekat olarak tanımlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, “İYİ Parti’ye kadar Türkiye’de siyaset değerler üzerinden, Türk milletini bölerek Türkiye’yi yönetme stratejisi üzerinden tanzim ediliyordu. Bundan sonra Türkiye’de siyaset değerler üzerinden değil, milletin ihtiyaçlar üzerinden Türk milletini birleştirerek Türkiyeyi yönetecek temel strateji istiyor. Dolayısıyla Türkiye’nin makul aklı, makul vicdanı ve yegane iktidar alternatifi de İYİ Parti hareketidir” dedi.

Cumhuriyetin kurucu ideolojisini içselleştirmiş, devlet yöneten yeni bir milliyetçiliğin İYİ Parti ile beraber iktidara geleceğini ifade eden Mehmet Tolga Akalın, “Aşağıdan yukarıdan yolun sonunun göründüğü bu iktidarın gönderildiği dönemde, Türkiye’nin makul, akıllı ve büyük geleceğinin inşa etme sürecini birlikte ifade edeceğimiz bir dönemi yaşayacağız bundan sonra. Türkiye’de Türk Milliyetçiliğini, onların kaderini, şerefli uzman çavuşluk mesleği ile şerefli özel harekat polis memurluğu arasında gören o negatif güvenlikçi milliyetçiliğin bittiği, Cumhuriyetin kurucu ideolojisini içselleştirmiş, sivil, demokratik, halkçı, devlet yöneten yeni bir milliyetçiliğin İYİ Parti ile beraber iktidara geleceğini de müjdeliyorum size” diye konuştu.

Türkiye’de yeni bir dönem başladığını da belirten Akalın, “Türkiye’de iktidarın değişim arefesindeyiz. Millet bu değişimi arıyor ve bu değişimin öncüsü olacak bu siyasal harekete de yüzünü çevirmiş durumda. Biz bu uzanan eli yakalayıp, samimiyetle sıkmalıyız” ifadelerini kullandı.