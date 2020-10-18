'İlçe küçülmeye mahkum edildi'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü ilçesini ziyaret ederek kurum ve kuruluşların, halkın sorunlarını dinledi.

Beraberinde CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ve İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Mecitözü’ne çıkarma yapan Tahtasız, Süt Birliği, Karadenizbirlik, Esnaf Kefalet, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretlerinin yanı sıra, Geykoca, Kozören, Kalecik köylerini ziyaret ederek, hem köy halkının sorunları hakkında bilgi aldı, hem de yatırımları inceledi. Tahtasız ve beraberindekiler, ayrıca Beke Kaplıcalarını ziyaret ederek mevcut durum hakkında bilgi aldı.

‘İLÇE KÜÇÜLMEYE MAHKUM EDİLDİ’

Yapılan açıklamaya göre, Mecitözü halkı, daha önce faaliyet gösteren ancak kapatılan kurum ve kuruluşların yeniden açılmasını isteyerek, resmi kurumların kapatılmasının ilçenin geleceğini olumsuz etkilediğini savundu.

Mecitözü Süt Birliği Başkanı Metin Ayvaz’dan birliğin faaliyetleri ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Tahtasız, birliğe yeni kazandırılan silaj paketleme makinasını inceledi.

Karadenizbirlik yöneticisi Ayşegül Cengiz’i de ziyaret eden Tahtasız, birliğin faaliyetleri ve ayçiçeği üretimi hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, ayrıca Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Doğan, Şoförler Odası Başkanı Halil Piroğlu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Öz’ü ziyaret ederek sorunlar ve talepler hakkında istişarelerde bulundu.

‘BEKE KAPLICASI ATIL DURUMDA’

Tahtasız ve beraberindekiler, Mecitözü ilçesine bağlı Figani Köyü’nde bulunan ve 1990’lı yıllardan beri atıl durumda olan tarihi Beke Kaplıcası’nda inceleme yaparak, buranın tekrar açılmasını istedi.

Tarihi Romalılara dayanan ve Beke Kaplıcası olarak bilinen bölgede yer alan jeotermal kaynağının Çorum turizmine kazandırılması noktasında Valilik ve Özel İdare tarafından bazı çalışmalar yapıldığını hatırlatan Tahtasız, çalışmaların yarım kaldığını ve kaplıca tesislerinin harap bir vaziyette atıl olarak bekletildiğini söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Beke Kaplıcalarının ve mesire alanının 5 yıldızlı bir turizm tesisi haline getirilmesi gerektiğini, böyle bir yatırımın ilçeye canlılık katacağını söyledi.

‘SÜT ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Mecitözü Süt Birliği’ni ziyaret ederek birliğin ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, yeme yapılan zamların ardından süt fiyatlarının oldukça gerilerde kaldığını belirterek, üreticinin sütün litresini en az 3 TL’den satması gerektiğini söyledi. Ayvaz, “Yeme yüzde 37 oranında zam yapıldı. 50 kiloluk yem, 100 TL oldu. Bizler sütün litresini üreticiden 2.05 TL’den alıyor ve toptan olarak 2.30 TL’den satıyoruz. Üretici, sütü en az 3 TL’den satmalıdır. 1 litre süt ile 2 kilo yem alınmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılmazsa hayvancılık zarar eder, üreticinin ayakta kalması imkansız hale gelir” şeklinde konuştu.

Çiftçinin, üreticinin zor bir dönem yaşadığını ifade eden Ayvaz, süt fiyatlarının acilen güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise her zaman ve her koşulda üreticinin yanında olduklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında gereken girişimleri yapacaklarını, talepleri ilgili kurumlara ileteceklerini söyledi.

‘AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 50 KAYIP VAR’

Karadenizbirlik Kooperatifi Mecitözü Müdürü Ayşegül Cengiz, bu sene kuraklıktan dolayı ayçiçeği üretiminde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını belirterek, bu durumun yağ fiyatlarının artmasına neden olabileceğini söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Mecitözü Karadenizbirlik Kooperatifini ziyaret ederek birliğin faaliyetleri ve üreticilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Birlik Müdürü Ayşegül Cengiz, gerek üreticilerin bu sene ayçiçeğini az ekmesi, gerekse yaz aylarında yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak havalar nedeniyle ayçiçeği üretiminde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını söyledi. Cengiz, “Ayçiçeği taban fiyatı 3 TL 20 kuruş olarak açıklandı. Bizler 3.80 TL’den alım yaptık. Serbest piyasada ise 4.20 TL’ye kadar fiyat yükseldi. 10 kiloluk ayçiçeği yağı Ağustos ayında 95 TL idi, şu anda 121 TL oldu. Ayçiçeği yağı fiyatlarının daha da artmasından endişe ediyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise çiftçinin, üreticinin sorunlarının çözümü için mücadele ettiklerini belirterek, ülkenin tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle kalkınabileceğini, üretime önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 18:06