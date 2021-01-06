‘İlk seçimde iktidara geleceğiz’

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özten, halkın büyük sorunlarını çözmenin ancak Yeniden Refah Partisi iktidarı ile mümkün olacağını söyledi.

Toplumun her kesiminin umudu olmak ve halkın tüm sorunlarını çözmek için ilk seçimde iktidara geleceklerini belirten Özten, şu açıklamayı yaptı:

“Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla ilişkiler birimi olarak, birçok ilimizde yapılan esnaf ve halk ziyaretlerimizle, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinledik. Bu ziyaretlerimiz esnasında gördük ki; esnafımız çok sıkıntılı. Esnafımızın kiralarını, vergilerini, stopajlarını ödeyemez hale geldiklerini, günlerce siftah dahi yapamadan işyerlerini kapamak zorunda kaldıklarını, personel çıkarmak zorunda kaldıklarını, evlerini ve arabalarını satmak zorunda kaldıklarını, dededen ve babadan kalma birikimlerini dahi bitirdiklerini, icraların geldiğini, 20-30 yıllık esnaf komşularının mahcubiyet içerisinde işyerlerini kapattıklarını, birçok esnafın ev kirasını dahi ödeyemedikleri için yerinden, yurdundan olduklarını vb gibi saymakla bitmeyecek kadar sıkıntıda olduklarını tespit ettik. Halkımız ise, esnaftan farklı olmadığını, aile fertlerinin işten çıkarıldığı ve işsiz kaldığı için geçim zorluğu çektiklerini, ev kirası, doğalgaz ve elektrik paralarını ödeyemediklerini, marketten aldıkları bir ürünü bir kaç gün sonra çok daha zamlı olarak almak zorunda kaldıklarını, bir çoğunun esnaf arkadaşlarının ve komşularının antidepresan ilaçlar kullandıklarını ifade ettiler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok şehrinde yaşayanların işsizlik ve aşsızlık yüzünden bir umutla büyükşehirlere akın ettiklerini gözlemledik. Hatta öyle insanlara rastladık ki, köyünde 600 dönüm arazisinin olduğunu, traktörünü vergisinden dolayı ve mazot alamadığı için sattığını, büyük şehirlerdeki inşaatlarda köyüne para göndermek için çalıştığını yine üzülerek tespit ettik. Bununla da bitmeyip çalıştığı inşaat sahibi müteahhidin de daire satamadığı için çalışanın ücretini ödeyemediğini gördük. İşsizliğin had safhada olduğu tarım sektöründe ise çiftçimizin kooperatiflere, bankalara ve devletin diğer kurumlarına olan borçlarının sabitlenip ertelenmesi hatta silinmesi gerektiği, hiç olmaz ise pandemi sürecinde doğalgaz ve elektrik borçlarını karşılaması gerektiği isteklerini insanlarımıza hak vererek dinledik.

Yeniden Refah Partisi’ni yanlarında görmekten mutlu ve daha önemlisi umutvar olduklarını belirten halkımızın, bu sorunları ancak Erbakan ruhuna sahip zihniyetin ve bu zihniyeti taşıyan Fatih Erbakan’ın çözebileceğine olan inançlarının tam olduklarını ifade etmeleri ise bizi ziyadesi ile mutlu etti. Bizlere ise; esnafın, çalışanın, vatandaşın yüzüne çıkamayan iktidarın ve muhalefetin aksine “Seçim zamanı değil, geçim zamanı” sloganı ile yağmur, çamur, kar ve soğuk demeden kendilerine Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın selamını ve projelerini sunmamızdan dolayı memnuniyetlerini bildirerek teşekkür ettiler. Ayrıca “Daha çok çalışın, bu milletin size ihtiyacı var, lütfen uyumayın, Allah rızası için daha çok çalışın” tekmilleri bizleri fazlasıyla mutlu edip yorgunluğumuzu unutturdu.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak; Genel Başkanımızdan Başkan Yardımcılarımıza, MKYK üyelerimizden il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, mahalle-köy temsilcilerimize ve sandık müşahitlerimize kadar, yani bütün birimlerimize kadar gece-gündüz, yağmur-çamur, kar-kış demeden aziz milletimizi yeniden refah içerisinde, huzurlu, mutlu, onurlu günlerine ulaştırmak için çalışma sözü veriyoruz. Bizler; esnafımızın, işçimizin, memurumuzun, çiftçi-üretici ve köylümüzün, gencimizin, ihtiyarımızın yani toplumumuzun her kesiminin umudu olmak için ve halkımızın tüm sorunlarını çözmek için ilk seçimde iktidara geliyoruz. Tüm bu tablo göstermiştir ki, halkımızın bütün sorunlarını çözmek ancak Yeniden Refah Partisi iktidarı ile mümkündür.” (Haber Merkezi)