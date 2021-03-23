‘İlk seçimde iktidarız’

İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Faysal Hacımustafaoğlu, Çorum'da teşkilatlarla buluştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Çorum'a gelen Faysal Hacımustafaoğlu, Sungurlu, Alaca, Osmancık ve Merkez İlçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile ilçe başkanlıklarında toplantılar gerçekleştiren Hacımustafaoğlu, teşkilatlara mahalle ve köy başkanlıklarının kuruluşu, sandık temsilcilerinin oluşturulması gibi konularda bilgi verdi. Hacımustafaoğlu, hükümetin ekonomik alanda tüm uyarılarına rağmen ülkeyi uçuruma sürüklediğini ifade ederek, "İYİ Parti kadroları göreve geldiğinde birçok ekonomik yeni reformları devreye sokarak halkı rahatlatacaktır." dedi.

İYİ Parti olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Hacımustafaoğlu, ilk seçimde iktidara geleceklerini kaydetti.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da, İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Faysal Hacımustafaoğlu'na İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları hakkında bilgi verdi ve Çorum teşkilatları olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını söyledi.