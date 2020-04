'İlkelerinden ve inançlarından hiç ödün vermedi'

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 23. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.



Türk Milliyetçiliği fikrinin, İslam ahlakıyla bütünleşerek ete kemiğe bürünüp merhum Alparslan Türkeş’te vücut bulduğuna tarih ve Türk milletinin şahit olduğunu ifade eden Agah Karapıçak, “Asırlar öncesinden gelen asil ruhu şerefle temsil ederek Türk Milletine önderlik etmiş, tarihin şanlı adalet ve merhamet kılıcı olan Türklük şuurunu yeniden diriltmiştir” dedi.

Türkeş’in ömrünü Türk Milliyetçiliği ülküsüne vakfettiğini ve son nefesini verdiği güne kadar mücadelesini azimle sürdürdüğünü de ifade eden Karapıçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ömrünü ölümsüz Türk Milliyetçiliği Ülküsüne vakfetmiş, son nefesini verdiği 4 Nisan 1997 gününe kadar mücadelesini azimle sürdürmüştür.



Vefatının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e bağlılığımız hiç azalmadı. Türkiyenin umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, 9 Işık Doktirini ile karanlığı yarmış, karamarlığı aşmış,siyasi ve fikri düzeydeki karaborsa mantığını, karambolden beslenen kirli emelleri yıkıp geçmiştir.



‘”Milliyetçiyiz, Türkçüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü Milletimiz Türk Milletidir.’’ diyerek Türk Milliyetçiliği fikrini temellendirmiştir. Bu gün bizler, Basbuğumuzun aziz davasının yol basçısı, bilgeliği ve vizyonuyla yine ömrünü Devleti ve aziz Türk Milletine adayan Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin izinde diyoruz ki: Herkes duysun ve şahit olsun; Türk’üz, Türkçüyüz, Türk Milliyetçisiyiz. Ülkücüyüz, son nefesimize kadar da Turancıyız. Davamız tertemizdir. Davamız Türklüğün, Türk-İslam ruhunun gelecek ümididir.



Başbuğumuzu gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek ; O’nu doğru anlamaktan, ülküsünü, ideallerini ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer. Türk Milliyetçilerinin kaderi Bağbuğ Türkeş’le değişmiştir. Davamızı fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk Milliyetçiliği, Milliyetçi Hareket Partisi’yle, tarihte ilk defa bir parti programı ve siyasi bir vizyona sahip olmuştur.



Hücrelerde, demir parmaklılar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye’nin yönetimine taşınmıştır. Türklüğü ve Müslümanlığı Anadoluya yayan Horasan Erleri gibi, Türk Milliyetçiliği ülküsünün Anadolu’da kök salması için insanüstü bir gayretle çalışmıştır. Nitekim Türk Milliyetçiliği, tüm yurt köşelerine bu sayede yayılmış, Türk gençlerinin vicdanında ilmek ilmek işlenerek kök salmıştır. Bizzat kendi ifadesi ile ; ‘’ Milliyetçi-Ülkücü Hareket, büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı olarak doğmuş ve gelişmiştir.‘’



Başbuğ Türkeş, devlet ve siyaset hayatında ilkelerinden ve inançlarından ödün vermedi. Ve bizlere, ölmeyecek eserler olan, Türk-İslam ülküsünün mektebi olan Ülkü Ocakları ve milleti için her görev ve fedakarlığa hazır Milliyetçi Hareket Partisini bıraktı.



Başbuğumuzun aziz hatıralarını her 4 Nisan gününde kabri başında dualarla yad etmekteyken, yaşanılan salgın sebebi ile bu görevimizi yerine getirememenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Gönlümüzde sönmeyen ışık olan Başbuğumuzu her an olduğu gibi bugün de dualarımızla yad ediyoruz.

Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak için hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, terörle mücadelede ve vatan savunmasında toprağa düşen kahraman şehitlerimizi, hilal uğruna şehadet mertebesine erişen aziz Ülkücü şehitlerimizi, bu kutlu davada hizmeti geçen ebediyete intikal etmiş bütün dava büyüklerimizi, ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Allah(c.c)'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun.”



04 Nisan 2020