‘İskilip burçlarına 15 yıl sonra ‘Üç Hilal’i astık’

İskilip’te düzenlenen festivalde konuşan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Şükürler olsun ki 15 yıl aradan sonra Üç Hilalimiz İskilip’imizin burçlarına yeniden asılmıştır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri, İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen Dolma, Turşu, Çilek Festivali’ne katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk, Emniyet Müdürü Erol Karasu, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Dodurga İlçe Başkanı Erol Büker, Oğuzlar İlçe Başkanı Ahmet Çörekçi, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve gelen binlerce Mustafa Yıldızdoğan hayranının katıldığı festivalin ikinci gününde düzenlenen müzikli eğlence programından önce protokol konuşmaları yapıldı.

Programda konuşma yapan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, başarılı organizasyon için başta Belediye Başkanı Ali Sülük olmak üzere belediye çalışanlarına, tertip komitesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İskilip halkı ile birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Karapıçak, festivalin İskilip’e yaraşır şekilde ve muhteşem bir organizasyon ile sürdüğünü söyledi.

Karapıçak, konuşmasında; “Helâli haramı bilen, haklıya hakkı teslim eden siz değerli İskilipli hemşehrilerimizin desteği ile şükürler olsun ki 15 yıl aradan sonra Üç Hilâlimiz İskilip’imizin burçlarına yeniden asılmıştır. Bu yolda emek veren, yüreğiyle destek olan, geçmişte ve halihazırda çaba sarf eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Küskünlükler olur geçer, kırgınlıklar yaşanır ve biter. Bizler geleceği kucaklayarak, yarınları düşleyerek hareket etmeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisinin ve Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ülkesi ve aziz Türk milleti adına verdiği mücadeleyi, yapmış olduğu fedakarlıkları aklımızdan çıkarmadan hafsalımızda daima diri tutarak birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümeliyiz. Belediyemiz, göreve geldiği günden bu yana her türlü tezvirata, iftiralara, ayak oyunlarına ve engellemelere rağmen İskilip'imiz için canla başla çalışmaya gayret göstermektedir. İskilip ilmin şehridir. İskilip bilimin şehridir. İskilip hoşgörüdür, güler yüzdür, şefkattir. Bizansın surlarını yerle yeksan eden top mermilerini dua harcıyla yoğuran, Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası, Akşemseddin Hazretlerinin eli, nefesi değmiş olan kadim bir ilçemizdir İskilip.

‘LAF DEĞİL HİZMET ÜRETEN BELEDİYECİLİK’

Belediyemizin seçim döneminde vaadetmiş olduğu projeleri birer birer hayata geçiriyor olması en büyük onur kaynağımızdır. Genel Başkanımızın da sürekli olarak ifade ettiği gibi; MHP belediyeciliği üretkenliği, şeffaflığı ve adaleti gözeten, vatandaşımıza hizmet etmeyi önceleyen bir anlayışı Türkiye'de hakim kılmayı amaçlamaktadır. Bu belediyecilik anlayışımızın güzel bir örneğini de İskilip ilçemizde, Başkanımız ve Çalışma ekibi ile ziyadesi ile görmekteyiz. Hoş geldin Bebek projesi, pazar servisi hizmeti, Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan çok amaçlı toplantı ve düğün salonu, modern mezbaha, asfalt tesisi, beton parke taşı üretim tesisi, yaşlılara evde bakım hizmeti, modern bir şekilde düzenlenmiş olan 365 gün hizmet vermekte olan aşevi hizmeti...vb. daha pek çok projenin bu kısa zaman içerisinde gerçekleşmiş olması bunun en net göstergesidir.

Laf değil iş ve hizmet üreten belediyecilik budur. Memlekete ve millete dokunan, ona hizmetkar olan belediyecilik anlayışımız budur. Bugünden sonra da diğer tüm belediye başkanlıklarımızla, milletimize, vatandaşlarımıza Cumhur ittifakı ruhuyla hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Milletimizin bize yüklemiş olduğu kutlu iradeyi, etkin ve doğru kullanarak söz verilmiş olan, kalan projeleri hayata geçirmenin çabasında olacağız.

İskilip'ten aldığımız moral, güç ve ilhamla yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada toplanan bu coşkulu ve samimi kalabalığın bize olan inancını inşallah boşa çıkarmayacağız.

Bu festivalin İskilip ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Festivalin geleneksel hale gelerek, kesintiye uğramadan ulusal bir hüviyet kazanması noktasında üzerimize düşeni, MHP İl Başkanlığımız ve bütün teşkilatlarımız olarak önemsiyoruz. Kültürel değerlerimizi yerelden ulusala, ulusaldan ise küresel boyuta taşımanın öneminin farkındayız. İskilip'in var olan marka değerinin bu ve benzeri festival ve şenliklerle daha da katlanacağına şüphemiz yoktur. Her İskilipli’nin bu organizasyonlara sahip çıkarak ve Belediyemize omuz vererek buna katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

‘ZAFERLER AYI’

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayan Karapıçak, Ağustos ayının Türk tarihi içerisinde mümtaz bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: “Zaferler ayı olarak adlandırdığımız bu dönemde Anadolu'yu Malazgirt Meydanında yurt yapan Sultan Alparslan'ı, Sakarya'da, Dumlupınar'da Anadolu'yu yurt tutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onların kahraman ordularını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı noktasında bugün de şehadet şerbetini içmekten geri durmayan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”