AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, “23 Haziranda İstanbul’da ‘’hizmet’’ kazanacak, millet kazanacak. İstanbul daha güzel olacak. Türkiye daha güzel olacak” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, ülkenin sahip olduğu eşsiz konumu ve tarihi misyonu ile küresel güçlerin ilgi odağı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Başta ekonomi ve güvenlik olmak üzere, ülkede gerçekleştirilmek istenen küresel operasyonların asıl sebebinin, Türkiye’nin oyunbozan tavrı olduğunu dile getiren milletvekili Kavuncu, 31 Marttaki mahalli seçimleri bir kriz ve kaos fırsatı olarak gören küresel güçlerin, umduklarını bulamadıklarını vurguladı.

Aziz milletin, milli birlik ve beraberliğimizi zaafa uğratmak isteyenlere karşı, şaşmaz sağduyusu ile 23 Haziranda da gereken cevabı vereceğini dile getiren Kavuncu, “Tarihi İstanbul seçimlerine giderken, sürekli ‘’yalan’’ söyleyerek, özür dileme erdem ve cesaretini dahi gösteremeyenler bilmelidirler ki, milletimiz her şeyin farkındadır. İstanbul daha güzel olacak. Türkiye daha güzel olacak” ifadelerin kullandı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 13:17