İstifası yine kabul edilmedi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler’in istifası ikinci kez kabul edilmedi.

İstifası yine kabul edilmedi

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler’in istifası ikinci kez kabul edilmedi.

Sosyal medya hesabından önceki gün ikinci kez istifasını duyuran TDP İl Başkanı Engin Erenler, yeni bir paylaşım yaparak istifasının kabul edilmediğini belirterek paylaşamında, “Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül ile görüşmemiz doğrultusunda istifamızı kabul etmediğinden göreve kaldığımız yerden devam etmemiz gerektiğini arayıp bildirmiştir. Bilginize sunulur.”ifadelerine yer verdi.

Böylece Erenler’in ikinci kez görevden istifa talebi kabul edilmemiş oldu.

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YORUMLAR
filozof
filozof - 5 saat Önce

kabak tadı verdi artık bu ne böyle!
çocuk oyuncağına çevirdikleri siyasetle mi iktidara yürüyeceklermiş?
hangi seçmene güven verebilirler bu halde?

Engin Sarıgül
Engin Sarıgül - 2 saat Önce

Sayın mustafa sarıgül hep bir adım önde. 2 oyu vardı, 1'e düşmesini engellemek adına yine ciddi bir adım attı. Amerika ve İngiltere acil kodu ile toplandı. Fransa ne yapacağını şaşırdı. Suriye beni niye çağırmadılar diye düşünüyor. Gerçekten muhteşem, düşmanlarımızı korkutan bir hamle oldu bu.

+ Koviymisin Ağam?
- KOVMİYİREM ULA KOVMİYİREMMMMM

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