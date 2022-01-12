İstifası yine kabul edilmedi

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler’in istifası ikinci kez kabul edilmedi.

Sosyal medya hesabından önceki gün ikinci kez istifasını duyuran TDP İl Başkanı Engin Erenler, yeni bir paylaşım yaparak istifasının kabul edilmediğini belirterek paylaşamında, “Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül ile görüşmemiz doğrultusunda istifamızı kabul etmediğinden göreve kaldığımız yerden devam etmemiz gerektiğini arayıp bildirmiştir. Bilginize sunulur.”ifadelerine yer verdi.

Böylece Erenler’in ikinci kez görevden istifa talebi kabul edilmemiş oldu.