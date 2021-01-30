İyi Parti'den 2 günlük Çorum çıkarması

İyi Parti’nin 5 milletvekili Çorum’a geliyor.

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum’un sosyo-ekonomik durumu ve ülke gündeminin değerlendirilmesi konusunda İyi Parti 5 milletvekilinin Çorum’da 2 gün inceleme ve değerlendirme yapacağını açıkladı.

4-5 Şubat tarihlerinde Çorum’a gelecek heyetinde başında İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yer alacağını ifade eden Özsaçmacı; “İlimizin sosyo ekonomik durumu ve ülke gündemindeki konuların halkımız nazarında durum tespitlerinin yapılması, Çorumun ihtiyaç ve taleplerinin bire bir görüşmeler ile el alınacağı 2021 yılının ilk değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu doğrultuda partimiz genel merkezinin oluşturduğu heyetlerin belirli zamanlarda ilimizde yapacağı çalışmaların ilkini 04.02.2021 Perşembe ve 05.02.2021 Cuma günü olarak iki gün İYİ parti heyeti şehrimizde ve ilçelerimizde inceleme ve değerlendirmelerini yapacaktır.

Şehrimizde çalışma yapacak heyet şu şekilde oluşmaktadır; “İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta (Heyet Başkanı), İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Genel İdare Kuru Üyesi Mümin İnan, İYİ Parti Genel İdare Kuru Üyesi Kadriye Ünler.”