İyi Parti'den bir Çorum çıkarması daha

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Erhan Usta başkanlığında 4 milletvekilinin Çorum ziyaretinin ardından İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, beraberindeki heyetle birlikte 23 Şubat Salı günü Çorum’a geliyor.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Genel Merkezi’nin Çorum’u yakın markaja almaya devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Erhan Usta ile birlikte gelen heyetin ardından bu kez de İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın’ın beraberindeki 4 milletvekili ile Çorum’a geleceğini ifade eden Özsaçmacı, heyetin Çorum teşkilatı ve halkla bulaşacaklarını ve basın toplantısı gerçekleştireceklerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Merkezi’nin Çorum’da sahayı hiç bırakmadığını vurgulayan Bekir Özsaçmacı, Çorum’u gündemden düşürmedikleri için gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı Genel Merkez yöneticilerine teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 18:23