İyi Parti'den eski hastane nöbeti

İyi Parti Çorum İl ve Merkez İlçe yönetimi, kapatılan eski devlet hastanesinin yeniden hizmete açılması için nöbete başladı.

Artan vakalar nedeniyle doluluk oranı %100 seviyesine ulaşan ve ilçelere hasta sevkine başlayan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplumsal olaylardaki yetersizliği atıl hale gelen eski hastanenin önemini yeniden gündeme getirdi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bekir Özsaçmacı, "Güzel memleketimizde çok fazla artan Covid-19 vakaları ile hasta sayısındaki artış eski devlet hastanesinin faaliyete geçirilmesini elzem hale getirmiştir. Bu nedenle iktidar temsilcilerinin ulaşamadığı sayın bakana Çorum’dan sesleniyoruz biran önce Çorum halkının mağduriyetini lütfen giderin. Halkımızı hastane önünde nöbete ve paylaşım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 13:44