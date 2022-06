İYİ Parti’de yeni atamalar

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Uğurludağ ve Aşdağul teşkilatlarına atama yapıldığını açıkladı.

Ataması gerçekleştirilen başkanlara yeni görevleri İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı tarafından tevdi edildi.

Atamalarla ilgili basın açıklaması yapan Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti’nni her geçen gün güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam ederek, 20 yıllık iktidarın yanlışlarından bitkin düşen yorulan halkın yegâne umudu olduğunu belirterek, “Bugün vatandaşlarımızın yoğun ilgi ve teveccühü bunun bir göstergesi olmaktadır. İYİ Parti Çorum teşkilatlarında yenilenmeler geliştirmeler seçim süreci boyunca devam edecektir. Bu kapsamda Uğurludağ İlçe teşkilatımızda yeni bir atama yapılarak teşkilatımızın güçlenmesi ve gelişmesi hedeflenmiştir. Aynı doğrultuda Çorum’un iki beldesinden biri olan Aşdağul beldemizin teşkilat başkanlığına yeni bir atama yapılarak gelecek seçimlerin bölgelerinde birinci parti olma hedeflerini güçlendirmektedir. Genel Başkanımızın Çorum teşkilatlarına olan güveni bizleri daha iyiye daha ileriye doğru çalışmaya her geçen gün büyüyerek ulaştırmaktadır. Teşkilatlarımızda seçim sürecine hazırlamada performansa dayalı yenileme ve güçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. İYİ Parti Çorum İl başkanlığının önerisi ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in olur ve takdirleri ile Uğurludağ İlçe Başkanı olarak Sayın İbrahim Yıldırım atanmış olup deneyim ve tecrübesi Uğurludağ ilçemize önemli katkılar sağlayacağına olan inancımızla hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ortaköy ilçemiz Aşdağul Belde Başkanlığına Sayın Şenol Öncül atanmış olup partimizin hedefleri doğrultusunda başarılı çalışmalar yapacaklarına olan inancımız oldukça güçlüdür. Kendilerine başarı dileklerimle Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Partimize her gün her hafta onlarca yeni üye katılımı olmaktadır. Partimizdeki çalışma toplantılarımız esnasında bu son üç gün içerisinde yeni üye olan yol arkadaşlarımıza da bu vesile ile rozetlerinin takılarak hoş geldiniz demenin ayrı bir sevincini yaşamaktayız. Partimize yeni üye olan yol arkadaşlarımız bizlere güç ve azim katmaktadırlar. Seçim elbet gelecek, seçmen velinimet olarak helal oylarınızla, demokrasi içinde sandıkları, bu harami düzen bozulsun, bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız. Sandıklar patlayacak. Biz de sizin helal oylarınızı namusumuz belleyeceğiz ve onları koruyacağız”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 17:33