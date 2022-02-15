Karapıçak, İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, 11-13 Şubat tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantılara Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaret edilerek başlandı.

Çeşitli konulara dair Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleri ile temasta bulunan İl Başkanı Agah Karapıçak, toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi: “Gerçekleştirdiğimiz toplantılar oldukça verimli geçmiştir. Teşkilatlarımız ve ülkemizin geleceği adına da oldukça olumlu sonuçlar doğuracağı muhakkaktır. Partimiz bir ülkü ve fikir hareketini temsil etmeninyanı sıra aynı zamanda bütün Türkiye ve Türk dünyasının kaderine yön vermeyi görev bilmiştir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak geleceğimiz için her daim sahada aziz milletimiz ile iç içe olacağız. Ömrünü Türk milletine adamış olan liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in öncülüğünde, ülke meselelerinin en titiz takipçileri olan teşkilatlarımızla milletimizin vazgeçilmez çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olmaya devam edeceğiz. Nefreti, kaosu, karamsarlığı amaç edinmiş zihniyetlere karşı sosyal barışı tesis ve milli mutabakatın yayılması için sahada olacağız. Milli çıkarlarımızı ihmal edenlere karşı her daim uyanık ve uyarıcı olacağız. CHP'nin başını çektiği ittifakın ne yapmaya çalıştığı ve yol arkadaşları konusunda gördüğümüz pencereden vatandaşlarımıza anlatacağız. Toplantılarımızda, adım adım yaklaşılan 2023 seçimlerine hazırlık mahiyetinde yürütülecek siyasi faaliyetler üzerinde de durulmuştur. Divan üyelerimiz tarafından kendi görev alanlarına dair sunumlar yapılmıştır. Seçim Kanunu’nda öngörülen değişiklikler, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen ekonomik gelişmeler, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun program ve çalışmaları, teşkilatlar bünyesindeki iş ve işlemler hakkında malumatlar verilmiştir. Ayrıca MYK üyelerimizden oluşan Siyasi Etik Kurulu’nun faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir.”

Genel Başkan, Başkanlık divanının yanı sıra milletvekilleriyle de geniş zamanlı görüş alışverişi ve istişarelerde de bulunma imkânı bulan Karapıçak, Çorum’a dair sorunları konuşarak, çözümleri ile alakalı çalışmalarda MHP olarak her zamankinden daha yoğun bir çaba sarf edileceğini ve ilerleyen günlerde partili vekiller ve Başkanlık Divanından ziyaretlerin olabileceğini belirtti. (Haber Merkezi)