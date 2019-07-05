Kavuncu, CHP'lileri kızdırdı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun TBMM’de yaptığı bir konuşma CHP’li Mahmut Tanal’ı kızdırdı. Tanal, Erol Kavuncu için meclisten çıkarılma cezası talep etti.

İkinci kez söz alan Erol Kavuncu, aynı sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, konuşmasında itiraz edilen bölümleri tekrar etti.

İŞTE TUTANAKLARA GEÇEN O KONUŞMA

KAVUNCU: “Toplumları ayakta tutan en önemli unsur güçlü aile yapılarıdır. Nesli korumak aileyi korumakla mümkündür. Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum da güçlü Türkiye'yi doğurur. Tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Her türlü hastalıklı davranışlardan neslimizi korumak ise en başta biz milletvekillerinin asli ve öncelikli görevimizdir. Aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak "cinsiyet eşitliği", "özgürlük", "onur" gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz.” diyerek ailenin önemine vurgu yapıp bu hususta Meclis olarak önlem alınmasını istedi.

MAHMUT TANAL’DAN İTİRAZ VE ŞİKAYET

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun konuşmalarından rahatsızlık duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL söz hakkı istemeden oturduğu yerden meclis adabını bozan bir davranışla “Sayın Başkan, cinsiyet eşitliğini sağlamak ne zaman onursuzluk oldu? Sayın hatibin bu lafı hakikaten çok ağır bir laf. Cinsiyet eşitliğini savunmak onursuzlukmuş!” diyerek sataşmada bulundu.

Meclis Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal ADAN önceden sisteme girerek söz talep eden Milletvekillerine söz verdikten sonra ısrarla söz isteyen TANAL’a da söz verdi. Söz alan Tanal:

“Değerli Başkanım, biraz önce AK PARTİ milletvekili arkadaşımız şöyle bir cümle sarf etti: "Cinsiyet eşitliğini istemek onursuzluktur." Anayasa'mızın 10'uncu maddesi kanun önünde eşitliği düzenler, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." der. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 161'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının son cümlesi: "Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirmektedir." Anayasa'nın eşitlik hükmü emredici olan bir hükümdür ve vekil arkadaşımızın bu açıklamaları Anayasa'yı bozmaya teşvik ve aynı zamanda bozacak olan kişilerin iradesini güçlendirmeye ve cesaretlendirmeye bir açıklamadır. Bu anlamda, Meclisten geçici çıkarma cezasının uygulanmasını talep ediyorum.” diyerek Sayın Kavuncuyu genel kuruldan uzaklaştırmak istedi.

KAVUNCU: ‘ONURSUZLUĞU KINIYORUM’

Söylemiş olduğu sözlerin çarptırılarak Anayasa’nın söz konusu maddesine atıf yapılarak cezalandırılması istenen Sayın Kavuncu sataşmaya cevap vermek adına Meclis Başkan Vekili’nden söz isteyerek:

“Az önce bendenize ifadelerim dolayısıyla Anayasa'ya aykırı hareket ettiğimden dolayı dışarı çıkarma cezasını teklif etti veya tehdit etti arkadaşımız.

Okuduğumu tekrar ediyorum: "Cinsiyet eşitliği, özgürlük, onur" gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen bu onursuzluğu şiddetle kınıyorum.

Kim yapıyor bunu? Bu onursuzluğu yapanlar -adını telaffuz etmek istemiyorum o grubun- onlar yapıyor. Örneğin bunlar ne diyor biliyor musunuz? "Onur yürüyüşü"ymüş, adı "onur yürüyüşü." "Onur yürüyüşü" demekle bunların yaptığı "onur yürüyüşü" mü olmuş oluyor?” diyerek söylemiş olduğu cümleleri tekrarlayıp mesnetsiz suçlamaları çürüttü.