Kavuncu'dan ayçiçeği açıklaması

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ayçiçeği üretimi yapan çiftçilerin desteklenmesi amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10’a çıkarıldığını bildirdi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı paylaşan Milletvekili Kavuncu, “Çiftçimize, ayçiçeği üretimimiz hayırlı olsun. Yerli üretimin sürdürülebilirliği ve başta ayçiçeği üretimi yapan çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla, ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı" ifadelerini kullandı.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
(Haber Merkezi)Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 10:47