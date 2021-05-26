Kaya'dan İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi ile ilgili açıklama

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Teklif ile İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan konkordato hükümleri kısmen revize edilmektedir." dedi.

Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin ilk imzacısı olarak komisyona bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Teklif ile İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan konkordato hükümleri kısmen revize edilmektedir. İflas idare memurluğu kurumunun daha iyi işleyebilmesi için eğitim, denetim, seçim, liste usulü getirilmekte." dedi.

İflas tasfiyesinde satılacak işletmelerin bir bütün olarak paraya çevrilmesine imkan veren hükümlerin daha işlevsel hale getirildiğini belirten Kaya, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla Harçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişiklikler yapılmaktadır." diye konuştu.

Kaya, teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 10:46