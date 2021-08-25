Kaya’dan 10 milyon 773 bin liralık yatırım müjdesi

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti. Kaya, ziyarette Çorum Süt Üreticileri Birliği’nin 10 milyon 773 bin liralık 2 projesinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylandığının müjdesini verdi.

Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, “Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması-Süt Toplama Projesi” kapsamında makine-ekipman ve araç alımı için 1 milyon 878 bin lira olan 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu alınacağını ve %50’sinin devlet tarafından hibe desteğinin sağlanacağını söyledi.

Milletvekili Kaya, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması-Süt Toplama Yapım İşleri kapsamında yaklaşık 17 bin m2 alanda, 2 bin 100 m2 kullanıma sahip süt toplama tesisi yapılacağını ve makine-ekipman ve araç alımı için 2 adet süt soğutma ve depolama tankı(12 tonluk), 12 adet araç üstü süt taşıma tankı(3,3 tonluk), 4 adet araç üstü süt taşıma tankı(1,5tonluk), 3 adet araç (Kamyon-Mercedes)(tank için), 2 adet araç(Transit)(tank için), 1 adet süt kantarı, 5 adet süt transfer pompası, 1 adet CIP sistemi, 4 adet basınçlı yıkama makinesi alınacağını da duyurdu.

Toplamda 8 milyon 875 bin liralık bütçeye sahip projeninde %50’sinin devlet tarafından hibe desteği sağlanacağını ifade eden Kaya, toplam 10 milyon 773 bin lira olan 2 projenin hayırlı olmasını dileyerek, üretim ve istihdama olan katkılarının her zaman devam edeceğini kaydetti.

Kaya, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de teşekkür etti. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)