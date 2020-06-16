'Keçi üreticisi ailenin mağduriyeti giderilmeli'

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez Kertme Babaoğlu Köyü’nde yağmurlu ve rüzgarlı bir havada keçi sürüsüne kurtların saldırması sonucu büyük zarara uğrayan Coşkun Uslu ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve Damızlık Koyun-Keçi Üreticileri Birliği Başkanı Birol Alanbay ile birlikte Kertme Babaoğlu Köyü’ne giden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, keçilerin sahibi aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köy Muhtarı Yüksel Güneş ve Uslu ailesinden olay hakkında bilgi alan Tahtasız, “olaydan büyük üzüntü duyduk. Sizler zor şartlarda üretim yapıyorsunuz. Kurtların saldırısı sonucu büyük zarara uğradınız. Mağduriyetinizin giderilmesi için yanınızdayız” dedi.

Keçi sürüsüne kurt saldırması sonucu 7 keçinin telef olduğunu, 6 keçinin yaralandığını, 98 keçinin de henüz kayıp olduğunu öğrenen Tahtasız, mağduriyetin giderilmesi için gereken destek ve yardımı sağlayacaklarını bildirdi.

Bu arada jandarma ekiplerinin kayıp olan 98 keçinin bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü, kayıp keçilerden 60 tanesinin anaç olduğu, telef olan keçilerin 6 adet yavrusunun ise annesiz kaldığı ve sütle beslendiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 16:58