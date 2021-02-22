Kemal Kılıçdaroğlu Çorum’a gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ‘düşük’ oy aldığı 24 ilde çalışmak için ‘özel programla’ sahaya indi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gideceği iller arasında Çorum’da var.

Aynı illere daha önce iki kez milletvekillerini gönderen ve rapor hazırlatan Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir yılda tamamlanması beklenen programını Aksaray’dan başlattı. Ziyaretlerinde, kendisini ‘milliyetçi-muhafazakâr’ olarak tanımlayan kesimlerle ‘dar kapsamlı’ toplantılarda bir araya gelmeyi planlayan Kılıçdaroğlu’ bu kesimlere, ‘Neden CHP’ye oy vermiyorsunuz’ diye soracak.

Milliyet’te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, “CHP dışındaki kitlelere açılma” stratejisine, yerel seçimlerin ardından ara vermeden devam etmiş, Eylül 2019’da, 106 milletvekilini 24 ilde çalışmaları için görevlendirmişti. Milletvekili heyetleri, CHP’nin ‘düşük’ oy aldığı ancak oyunu artırabileceği değerlendirilen 24 ile giderek, raporlar hazırlamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, bu raporları yeterli bulmamış, özellikle CHP’ye uzak duran kesimlerle ve kanaat önderleriyle görüşülmesini istemişti. 106 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine ikinci kez görevlendirildi. Edinilen bilgilere göre görevlendirilen milletvekilleri ziyaret raporlarını Aralık 2019’da Kılıçdaroğlu’na sundu.

Edinilen bilgilere göre milletvekillerinin çalışmaları ışığında, Kılıçdaroğlu için de özel bir program hazırlandı. Bu kapsamda 24 il için seyahat planlaması yapılırken, CHP liderinin gideceği illerde kimlerle görüşeceği de belirlendi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, yeni yıl ile birlikte 24 ilde çalışmak için sahaya indi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanan programı kapsamındaki ilk ziyaretini 15 Ocak 2020’de Aksaray’a yaptı.

NEDENİNİ SORACAK

Ziyaretlerinde, kendisini “milliyetçi-muhafazakâr” olarak tanımlayan kesimlerle “dar kapsamlı” toplantılarda bir araya gelmeyi planlayan Kılıçdaroğlu’nun bu kesimlere, “Neden CHP’ye oy vermiyorsunuz” diye soracağı bildirildi. Bu ziyaretlerde, özellikle dini kanaat önderleri ile İslami cemaat temsilcileriyle bir araya gelinmesinin planlandığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun bu toplantılarla muhafazakâr kesimdeki CHP algısını değiştirmeyi hedeflediği belirtildi. Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir devam ettirdiği bu stratejinin ilk sonuçlarını yerel seçimlerde verdiğini, “CHP’ye asla oy vermez” denilenlerin fikrini değiştirdiğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARET EDECEĞİ İLLER

Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Yozgat.