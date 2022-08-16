M.BURAK YALÇIN

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, dün Çorum’a geldi.

Pazartesi Pazarı’nı ziyaret eden Ümit Özdağ daha sonra il başkanlığını ziyaret ederek basın toplantısı gerçekleştirdi.

‘TÜRKİYE, DÜNYANIN LUNAPARKI OLDU’

Zafer Partisi’nin kurulalı 1 sene olduğunu aktaran Özdağ, Nisan ayından itibaren Türkiye'nin gündemini belirlediklerini belirterek, “Bu süre içerisinde partimiz Türk siyasetini kökten değiştirdi ve gündemi belirleyen ana dinamik oldu. Bunun nedeni sahip olduğumuz büyük maddi imkanlar, televizyon kanalları değil. Türk halkının gerçek gündemini anlayıp, bunu siyasete taşımamızdır. Türk milletinin gerçek gündemi de sayıları 13 milyonu bulan sığınmacı ve kaçaklardır. Türkiye dünyanın lunaparkı oldu.” dedi.

‘ADAYIMIZ HÂLÂ MANSUR YAVAŞ’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı seçtirmek için aday olduğunu ifade eden Özdağ, “Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor. Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken, 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi, onun bireysel tercihidir. Ancak biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçim kaybetmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının ise hâlâ Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

SAAT KULESİ CİVARINDA ESNAF ZİYARETİ

Basın toplantısının ardından Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Bedi Onan, Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan ve partililer ile birlikte Saat Kulesi civarında esnaf ziyareti gerçekleştirdiler.