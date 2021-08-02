Kılıçdaroğlu 5 Ağustos’ta Çorum’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sanayici, işadamı, işçi, çiftçi ve gençlerle buluşmak üzere 5 Ağustos Perşembe günü Çorum'da olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret ederek Çorum programını netleştirdi.

Tahtasız, Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos Perşembe günü gün boyu Çorum'da olacağını belirterek, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf odası başkanları, esnaf ve gençlerle görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Tahtasız, Perşembe günü saat 11.00'de Yıldızpark Düğün Salonu'nda Kılıçdaroğlu'nun da katılımı ile geniş çaplı istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleneceğini, toplantının ardından bazı kurum ve kuruluşların ziyaret edileceğini kaydetti.

Çorumlular’a seslenen Kılıçdaroğlu, "Kendi öz kaynaklarıyla ve dinamik girişimci ruhuyla sanayileşen, makine, toprak, tarım ve gıda sektörleriyle öne çıkan, barışın ve medeniyetin başkenti Çorum'da ülkemizin geleceği hakkında soru, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sorunlarınızın çözümüne ortak bir anlayışla yol haritası oluşturmak üzere sizlerle buluşacağım. Sizi aramızda görmekten, fikirlerinizden yararlanmaktan onur duyacağım" ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları; Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak ile görüşme yaparak Çorum programının detaylarını belirledi.

CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclis Üyesi, eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanlarından Erdoğan Toprak ile yapılan görüşmeye ise Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 19:04