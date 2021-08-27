Kılıçdaroğlu, gençleri dinledi

M.BURAK YALÇIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunus Emre Parkı’nda gençlerle bir araya geldi.

Çorum’da “Kanaat Önderleri Buluşması” programında oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve toplumun çeşitli kesimleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret kapsamında Yunus Emre Parkı’nda gençlerle bir araya gelerek, onları dinledi.

Anıt Kafe’de gerçekleşen gençlik buluşması programında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, bazı il genel ve belediye meclis üyeleri ve partililer de hazır bulundu.

Vatandaşlar parkta kendileri ile sohbet eden Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmediler.